Multiconsult opp etter tallslipp

Det børsnoterte rådgivningsselskapet innenfor eiendom og infrastruktur, Multiconsult, hadde sterk inntektsvekst i første kvartal i år med en oppgang på 9,8 prosent. Samlet sett økte inntektene med 4,3 prosent til 1,37 milliarder kroner, mens Ebitda (driftsresultat før avskrivninger) falt fra 216,3 millioner i samme kvartal i fjor til 136,8 millioner i år.

«Gjennom 2023 var markedet preget av større svingninger og usikkerhet enn hva tilfellet har vært de senere årene. Dette har fortsatt i starten av 2024», skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Økt ordrereserve

«I kvartalet registrerte selskapet en solid ordreinngang på 1,85 milliarder kroner, noe som bidrar til en voksende ordrereserve på totalt 5,1 milliarder kroner. Selskapet vurderer at de generelle markedsutsiktene er stabile», heter det videre.

I en aksjeoppdatering skriver Arctic Securities at Multiconsult leverte høyere Ebitda enn ventet. Konsensus var 123 millioner, og det var høyere også faktureringsgrad enn forventet. Den økte med 2,4 prosentpoeng til 73,5 prosent.

«Ordreinngang på 1,85 milliarder kroner - ned 28 prosent fra et veldig sterkt første kvartal i fjor - gir gode utsikter for 2024/25. Mens markedet forblir usikkert, sier selskapet at det overordnede markedet er stabilt både på kort og lang sikt», heter det i analysen.

Multiconsult (Mill. kr) 1.kv.24 1.kv.23 Driftsinntekter 1.366,9 1.310,2 Driftsresultat 136,8 216,8 Resultat før skatt 95,5 158,1



Tror ikke på kursløft

Dette til tross, analytiker Jeppe Baardsen gir aksjen kun en hold-anbefaling og kursmål på 150 kroner. Etter et løft på 5 prosent rett etter åpning, var aksjen klokken halv ti omsatt på 150 kroner, opp 3,50 prosent.

Stiftelsen Multiconsult er største eier med 21,9 prosent av aksjene, mens nest største er aksjefondet Odin Norge med 9,5 prosent.

Investoren Egil Dahl sitter på 5,2 prosent, mens Egil Stenshagen har 4,1 prosent. Selskapets børsverdi var onsdag formiddag 4,15 prosent.