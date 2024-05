Børsdebutant ansetter finansdirektør

Marianne Aalby har blitt utnevnt til ny konserndirektør for finans og ESG i Public Property Invest, kommer det frem i en børsmelding fredag. Hun vil tiltre stillingen 1. juni 2024.

Aalby har hatt en rekke toppjobber, blant annet i JP Morgan Chase, Nordea, Telenor, Statnett og Obos. Nå kommer hun fra eiendomsutvikleren Attivio.

– Jeg ser frem til å videreutvikle PPIs portefølje av samfunnsnyttige eiendommer på en bærekraftig måte sammen med dyktige kolleger.

Fungerende adm. direktør, Ilija Batljan, er fornøyd med nyansettelsen:

– Vi er glade for å ha Marianne med i vårt erfarne team for å styrke vår posisjon i kapitalmarkedene. Marianne har en solid track record fra bransjen, og hun vil være et verdifullt tillegg.