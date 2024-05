Norges fineste kino tvangssolgt

Utelivsgründer Jan Vardøen kjøpte Frogner Kino i 2017 for 15 millioner og har pusset opp for enda mer. I april skrev Finansavisen at Vardøen hadde lagt ut kinoen for salg på 30 millioner kroner, dobbelt så mye som han betalte for seks år siden.

– Kinodriften skal fortsette. Jeg selger eiendommen etter å ha brukt over fem år på å pusse opp fra et vrak slik det var til nytids og fordums prakt. Jeg trenger ikke sitte på eiendommen, sa Vardøen da.

Nå er den ærverdige kinoen fra 1920-tallet tvangssolgt.

Det bekrefter advokat Torolv Sundfør, som er ansvarlig for salget, ifølge DN. Det er sameiet Frognerkompleks Eierseksjoner som har begjært Frogner Kino tvangssolgt, ifølge dokumenter fra Oslo tingrett.

Utestående krav

Den nyoppussede kinoen ble for dyr i drift og for lite lønnsom. Bakgrunnen i beslutningen for tvangssalget er «manglende betaling av felleskostnader».

– Kinoen går bra, men det har aldri vært lukrativt. Vi dekker kostnadene og går rundt med 3.000 besøk i måneden og veldig fine programmer der vi har vært utsolgt ganske ofte. Men ensalskinoer er uansett vanskelig å drive, sa Vardøen til Finansavisen i april.

Begjæringen er resultatet av et utestående krav fra en kreditor. Avisen skriver imidlertid at «saken er løst», i en tekstmelding fra Vardøen.

Solgte pizzakjede

Jan Vardøen og Trond Haug skjøt gullfuglen da de i 2017 solgte pizzakjeden de hadde bygget opp over flere år. For 60 prosent av selskapet betalte Credo drøyt 120 millioner kroner. Vardøen innkasserte nesten 100 millioner på salget.

I februar måtte aksjonærene skyte inn 15 millioner friske kroner i Paradiso Holding for å sikre driften videre. Vardøen eier fortsatt 18 prosent av Villa Paradiso, og måtte stille med 2,8 millioner kroner for å forsvare sin eierandel i emisjonen.

– Du hadde penger til det?

– Så vidt det var, sier Vardøen.

Villa-Paradiso medeiren har brukt mye av pengene han tjente på pizza til å satse på Frogner Kino siden den gang. For å oppnå orginaltilstanden fra 1920-tallet har Vardøen brukt over 35 millioner kroner på oppussing og beskrev det som et åpenbart tapsprosjekt.