Isabelle Ringnes går inn i styret til far Christian Ringnes sitt Eiendomsspar. Det skriver E24.

«Så vi satt i bilen i halvannen times tid og stoppet på Espa. Spiste verdens beste boller, selvfølgelig. Og midt oppi denne bollesamtalen ble det selvfølgelig da naturlig å snakke om hvordan vi forvalter eierskapet i Eiendomsspar videre», sier Christian Ringnes til avisen.

Det fremgår også at Isabelle Ringnes blir den eneste av de tre barna til Ringnes som går inn i styret.

1 krone er blitt til 378

Tidligere i mai skrev Finansavisen at i løpet av 40 år med Christian Ringnes som sjef har 1 krone for aksjonærene blitt til 378, og eiendomsmassen har gått fra 400 millioner til 40 milliarder.

– Det tilsvarer 16 prosent årlig avkastning, sa Ringnes til Finansavisen.

7. mai kom meldingen om at Christian Ringnes gikk av som adm. direktør i Eiendomsspar, og overlot rollen til Sigurd Stray. Ringnes sa også at han går over til å bli arbeidende styreleder.