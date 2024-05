Oljefondet kjøper for 4,9 milliarder

Oljefondet, eller Norges Bank Investment Management (NBIM), har inngått en avtale om å kjøpe en ytterligere andel på 50 prosent i kjøpesenteret Meadowhall i Sheffield. Oljefondet øker med det eierandelen til 100 prosent, opplyses det i en melding søndag.

Dermed bekreftes også ryktene fra forrige måned om at Oljefondet lå best an til å overta den siste halvparten.

Prisen for de siste 50 prosentene oppgis til 360 millioner pund, eller rundt 4,9 milliarder kroner.



Eiendommen verdsettes til 720 millioner pund med transaksjonen. Det tilsvarer cirka 9,8 milliarder kroner.

Da Oljefondet sikret seg de første 50 prosentene i kjøpesenteret i 2012, var prisen 348 millioner pund – eller cirka 3,2 milliarder kroner den gang. Transaksjonen da verdsatte senteret til 1,5 milliarder pund, inkludert gjeld.

Med NBIM-transaksjonen nå kjøpes partneren, den britiske eiendomsgiganten British Land, ut av den rundt 140.000 kvadratmeter store eiendommen. British Land, som har eid kjøpesenteret siden 1999, vil imidlertid fortsette med forvaltningen av bygget.

BLIR HELEID: Kjøpesenteret Meadowhall i Sheffield. Foto: Dreamstime

Har troen på handelseiendom

Ifølge NBIM er eiendommen beheftet med 426 millioner pund i gjeld – tilsvarende rundt 5,8 milliarder kroner. Utover dette er det ingen finansiering involvert i transaksjonen.

– Vi har fortsatt tro på høykvalitetsbygg innen handelssektoren, hvor leiepriser og verdier har blitt betydelig redusert. Vi er glade for å ha fått muligheten til å få en større eierandel i Meadowhall, sier Jayesh Patel, NBIMs leder for eiendom i Storbritannia.

Transaksjonen ventes å være gjennomført 12. juli i år.

Gjennom Oljefondets rundt 12 år på eiersiden har kjøpesenteret gjennomgått en omfattende oppussing, og det har vokst fra 219 til 290 butikker. Antallet spisesteder er økt fra rundt 30 til rundt 50, mens senterets kino er like stor.