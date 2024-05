Internasjonale investorer styrer unna det tyske næringseiendomsmarkedet, melder Reuters.

Utenlandske kjøpere sto for bare 35 prosent av kjøpene av næringseiendom i Tyskland i første kvartal, viser tall fra BNP Paribas Real Estate. Det er det laveste nivået målt siden 2013.

Samtidig har det totale transaksjonsvolumet stupt med hele 70 prosent, sammenlignet med nivåene før coronapandemien, som brøt ut i 2020.

I 2023 sto utenlandske investorer for 37 prosent av transaksjonsvolumet.

Laveste volum på 13 år

I forrige måned ble det kjent at antallet transaksjoner på det tyske markedet for næringseiendom sank 19 prosent i første kvartal, målt mot samme kvartal i fjor. Høyere finansieringskostnader og tregere økonomisk vekst ble trukket frem som medvirkende årsaker av meglerselskapet Jones Lang LaSalle, som sto bak tallet.

Samlet i første kvartal ble det utført transaksjoner for 6,3 milliarder euro – det laveste nivået for et første kvartal siden 2011. I fjerde kvartal i fjor var volumet på 8,8 milliarder euro.

Ifølge Jones Lang LaSalle skal det være særlig vanskelig å finne kjøpere til større eiendomsporteføljer. I dette segmentet ble det rapportert om en transaksjonsnedgang på 50 prosent i januar–mars.

Meglerselskapets estimat for totalt transaksjonsvolum i 2024 er på 40 milliarder euro.

Parallelt har tall fra bankforeningen VDP vist at prisene på næringseiendom falt nye 6,9 prosent i Tyskland i første kvartal, etter en nedgang på 10,2 prosent i 2023.

– Amerikanerne må komme tilbake

Kurt Zech, en av Tysklands største eiendomsutviklere, advarer om at markedet vil fortsette å slite inntil de internasjonale investorene kommer tilbake, ifølge Reuters.

– Amerikanerne må komme tilbake, slår han fast i et intervju med nyhetsbyrået.

Han sier at når navn som Blackstone, BlackRock, Morgan Stanley, Carlyle og Apollo kjøper i det tyske markedet, vil det bli lagt merke til.

– Da vil vi alle skjønne at vi nå har nådd bunnen, sier Zech.

Selv håper han at markedet begynner å snu i år.