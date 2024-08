UNDER SAMME TAK: Nybygget som sto ferdig for tre år siden gjorde at Brønnøysundregistrene kunne samle virksomheten som frem til da hadde vært spredt på tre forskjellige adresser i Helgelands-byen. Vel 500 ansatte flyttet inn i løpet av september 2021. Nå har de fått ny huseier i Bergen. Foto: Christopher Kaspersen/Block Berge Bygg