Svak lavsesong: – Jeg er alltid bekymret for de svake månedene. Samtidig tenker jeg at akkurat dette nye hotellet bringer noe nytt i markedet i Bergen som et eksklusivt, men avslappende boutiquehotell, Kjetil Smørås, 4. generasjon eier og driver av familieselskapet De Bergenske, som står foran Skostredet Hotel (i bakgrunnen) som ble åpnet i juni. Foto: Herman Granerud