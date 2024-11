– Men han var også en som aldri glemte sine sterke røtter til Hallingdal og norske lokalsamfunn, der han alltid bidro til både næring og sosial aktivitet, sier statsministeren.

Støre mener Thon var lett å få øye på, ikke bare med en gjenkjennelig lue, men også gjennom personligheten og engasjementet sitt, blant annet for naturen.

– Vi er takknemlig for hans bidrag til norsk næringsliv, forskning og samfunnsliv gjennom et langt og innholdsrikt liv, sier han.

– Imponerende livsverk

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) omtaler avdøde Olav Thon (101) som «hallingdølen som setter varige spor» og etterlater seg et imponerende livsverk.

– Han var både original og inspirerende for mange. Thon skapte store verdier og etterlater seg et imponerende livsverk, sier Vedum til NRK.

Lørdag ettermiddag ble det kjent at eiendomsmogulen fra Ål i Hallingdal var død, 101 år gammel. Thon var en av Norges rikeste personer og grunnlegger og tidligere eier av Olav Thon Gruppen, som blant annet står bak Thon Hotels.

Stor samfunnsbygger

Med Olav Thons bortgang har Norge mistet en stor samfunnsbygger, sier Høyre-leder Erna Solberg til NTB.

– Han startet med to tomme hender og et lynskarpt hode, og hans livshistorie kunne vært et eventyr. Han begynte i Hallingdal med to reveskinn som han solgte for 600 kroner, og endte med å bygge et hotell-, kjøpesenter- og eiendomsimperium som kommer til å overleve oss alle, sier Solberg kort tid etter at Thons bortgang ble kjent lørdag ettermiddag.

Hun viser til at få nordmenn har skapt flere arbeidsplasser enn Thon.

– Vi skylder ham en stor takk for det livsverket han har lagt ned, sier hun videre.

– I tillegg til all hans næringsvirksomhet og all hans filantropi, vil jeg fremheve en annen side ved Olav: Han gikk på jobben nesten til det siste. Når han går bort 101 år gammel, sier det seg selv at den er det få av oss som kommer til slå.

– Han ga seg aldri, og har demonstrert at det er mulig å bidra både i forretningslivet og i samfunnet, langt utover det vi regner som normal pensjonsalder. Dette er noe av det jeg personlig er mest imponert over ved ham, sier Solberg.