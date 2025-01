Nordens dyreste handlegate ligger i Oslo

I Monopol er gaten verdsatt i det nedre sjiktet av de 22 Oslo-gatene som er brukt i brettspillet, men i den virkelige verdenen er den samme gaten blant de dyreste i Norges hovedstad.

Og ikke bare her i landet, men i Norden og Europa.

24. dyreste gate

Leieprisene i Nedre Slottsgate i Kvadraturen i Oslo er de høyeste i Skandinavia, foran tilsvarende handlegater i Stockholm og København, ifølge en analyse fra Cushman & Wakefields.

Når man velger én handlegate fra hvert land, er Nedre Slottsgate regnet som den 24. dyreste gaten å leie butikklokaler i verden.

På plassene like bak ligger Biblioteksgaten i Stockholm og Strøget i København (inkludert Vimmelskaftet).

Leietagerne i Nedre Slottsgate betaler i snitt 1.843 euro pr. kvadratmeter, ifølge rapporten Main Streets Across the World 2024.

Oslo-gaten faller en plass på rangeringen fra 2023, og ifølge Cushman & Wakefields skyldes det at det ikke har vært registrert noen økning i leiekostnaden i handlegaten i Oslo siste 12 måneder.

KONTRASTER: Via Montenapoleone i Milano er verdens dyreste handlegate. Her handler velstående dyre varer samtidig som fattige mennesker tigger om penger fra forbipasserende. Foto: DREAMSTEAM

Haler innpå Oslo

Det har det derimot vært i Stockholm. Leieprisene i Biblioteksgaten steg med tre prosent siste året og klatrer dermed to plasser på rangeringen.

Den er nå rangert som den 25. dyreste handlegaten i verden. Snittprisen er 1.749 euro pr. kvadratmeter, noe som er 94 euro lavere enn i Oslo.

København ligger på 26. plass, 7 euro lavere enn i Stockholm.

Ser man på Europa-rangeringen er Nedre Slottsgate den 13. dyreste handlegaten å leie butikklokaler i.

Da har man tatt utgangspunkt i én gate i hvert europeisk land. Ser man på alle handlegater i Europa under ett, ligger Nedre Slottsgate på 37. plass.

Overtar topplassen

Øverst på verdensrankingen finner man handlegaten Via Montenapoleone i Milano, som for første gang passerer øvre del av Fifth Avenue i New York.

Leieprisene i Milano har steget med 11 prosent siste 12 måneder, og nå er snittprisen pr. kvadratmeter butikklokale i Via Montenapoleone 20.000 euro.

I prestisjegaten i New York må man ut med 19.537 euro for én kvadratmeter. Grunnen til at Milano har passert 5th Avenue i The Big Apple, er at prisutviklingen i USAs metropol har stått på stedet hvil det siste året.

New Bond Street i London kan skilte med en tredjeplass på oversikten og snitt leiepris på 17.200 euro pr. kvadratmeter.

TO GATER I ÉN: Old Bond Street og New Bond Street i London er den samme gaten, den har bare to ulike navn i hver sin ende. Den 800 meter lange gaten er en av de dyreste i verden. Foto: DREAMSTIME

Prisfest i Budapest

Storbritannias hovedstad kan også skilte med fem andre handlegater på de 20 neste plassene på Europa-rangeringen.

Sloan Street, Covent Garden, Regent Street – hvor det norske oljefondet eier store deler av eiendomsmassen, Oxford Street og Brompton Road er alle med på den årlige oversikten til Cushman & Wakefields.

Størst leieprisvekst er registrert i handlegaten Vaci Utca i Budapest, som har økt med 27 prosent. Bak følger Kartnerstrasse i Wien med 18 prosent og Regent Street med 16.

Størst prisfall rammet handlegaten Ilica i Kroatias hovedstad Zagreb. Der har leieprisene gått ned med 7 prosent på ett år.