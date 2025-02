Splitter opp milliardselskap etter store nedsalg

Etter fire tiårs jevnbyrdig felleseie blir konsernet Aspelin Ramm reorganisert slik at Aspelin-familien overtar hele den norske eiendomsvirksomheten mens Ramm-familien tar den svenske. Byggevareleverandøren Motek vil fortsette å være deleid mellom de to familiene.

AVDRAMATISERER: Tidligere Orkla-sjef Peter Ruzicka er styreleder i Aspelin Ramm. Foto: NTB

«Målet for delingen er å skape en langsiktig løsning som legger til rette for ytterligere vekst og kontinuitet i de de tre respektive virksomhetene», heter det i en pressemelding.

Aspelin Ramm kvittet seg med flere store eiendommer i fjor, deriblant Clarion Hotel Stockholm og tre bygg på Tjuvholmen i Oslo . Også selskapets 50-prosentsandel av Tromsø-hotellet The Edge forsvant ut av porteføljen.

Tap og nedskrivninger

I regnskapet for 2023 ble det tatt nedskrivninger på 900 millioner kroner, og årsresultatet endte på minus 549 millioner kroner etter skatt.

Også i 2022 ble det røde tall – da tapte Aspelin Ramm 219 millioner.

– Hva har dette hatt å si for beslutningen om å splitte eierskapet?

– Det har ikke hatt noe å si. Eiendom er jo slik. Det var en lang periode med lav rente og fantastisk verdiøkning i eiendom, og når renten øker, faller jo verdiene igjen. Det er riktig at det er solgt en del eiendom, men ingenting er solgt med tap; det er betydelige gevinster, sier styreleder Peter Ruzicka til Finansavisen.

– Har det vært strid mellom eierfamiliene?

– Absolutt ikke, det er ingen strid. Men over ganske mange år er selskapet blitt stort og mer komplekst. Eierne har da funnet ut at de heller ønsker å videreføre eierskapet separat.

Les også – Helt crazy pris, jeg skulle bygget for halv pris Statsbygg betaler nesten tre ganger så mye for byggingen av C-blokken som det vanlige kontorbygg koster. – Det er hinsides høyt, sier en kilde i eiendomsbransjen.

Casher ut

Norske Aspelin Ramm Eiendom (ARE) har en eiendomsportefølje på rundt 350.000 kvadratmeter og en utviklingsportefølje på 330.000 kvadratmeter.

Svenske Aspelin Ramm Fastigheter (ARF) er vesentlig mindre, og råder over cirka 125.000 kvadratmeter.

Dermed kompenserer Aspelin-familien, via sitt Artel Kapital, Ramm-familiens Sole Kapital med et kontantvederlag. Hvor stort, vil ikke Ruzicka si noe om.

– Det er vel et betydelig vederlag?

– Det er et beløp for å veie opp for differansen. Mer vil jeg ikke kommentere, sier styrelederen.

Artel Kapital eies av Knut Gustaf Aspelin og hans tre barn, mens Sole Kapital eies av Jonas Gustaf Aspelin Ramm og fire etterkommere.

Reorganiseringsavtalen ble inngått 31. januar. De juridiske og formelle endringene skal være i havn i løpet av mai.