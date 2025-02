U-sving i Sverige: Mohn selger nesten alt

Tidligere i år ble det kjent at investor Frederik W. Mohn hadde kjøpt aksjer for nær 70 millioner svenske kroner i svenske SBB og at han var blitt eiendomsselskapets 16. største eier.

Mohn er av Kapital rangert som Norges 50. rikeste, med en formue estimert til 7,25 milliarder kroner.

Gjennom investeringsselskapet Perestroika kjøpte han i desember 15 millioner B-aksjer i SBB.

Nå skal han allerede ha solgt seg nesten helt ut igjen, melder Affärsvärlden.

Les også Runar Vatne anklager Obos for å kreve urimelig dobbeltgevinst Runar Vatne mener Obos kan ende opp med dobbel gevinst etter dekningssalg av leiligheter til seg selv.

I løpet av januar skal Mohn ha solgt nesten hele beholdningen for 69,6 millioner kroner, basert på volumvektet gjennomsnittskurs.

Ifølge aksjonærtjenesten Holdings eier han nå bare drøyt 1 million aksjer, skriver avisen.

Nyhetsbyrån Direkt opplyser at Mohn har solgt knapt 14 millioner aksjer, og at han solgte på omtrent samme kursnivå som han kjøpte på.

Les også Selger med tap til svenske på oppkjøpsraid: – Ingen god investering Kristiansand-investor Kurt Mosvold bladde opp og ble ny storeier da Arctic-syndikatet bak Å Energis hovedkontor trengte penger. Nå må han selv kapitulere og ta tap i et lignende eiendomsprosjekt i hjembyen.

SBBs B-aksje faller fredag rundt 3 prosent i Stockholm. Aksjen er imidlertid opp rundt 17 prosent så langt i 2025, og opp rundt 20 prosent det seneste året.