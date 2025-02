– SVAKERE TALL ENN FORVENTET: Nordea Markets-analytiker Martine Kverne. foto: Iván Kverme

– Svakere enn forventet

– Rapporten er litt svakere enn forventet. Resultatet er 4 prosent under konsensus, vi forventer de vil justere estimater noe ned for 2025 og diskusjonen rundt et noe svakere leiemarked i 2025 gir usikkerhet på totalen fremover, sier Nordea Markets-analytiker Martine Kverne.

– Eiendomsverdiene skrives opp og styrker balansen, men aksjen straffes på resultatet og svakere usikkerhet, sier hun.

– De holder tilbake utbytte for å styrke balansen, er det nok eller må de gjøre større grep?

– De har kommet i en situasjon der de ikke trenger å selge lenger. De holder kredittratingen, og kan selge i Stavanger hvis de får riktig pris og vil, men det vil i så fall være en mer generell rotasjon av porteføljen. Balansen ser bra ut for 2025 og fremover, sier hun.

Det er vanskelig å vokse med nybygging, til det er leieprisene for lave i forhold til byggekostnader.

– I Indre by i Oslo sier Entra at leieprisene må opp 8 prosent for å gå i break even på nybygg. I Nydalen, Helsfyr og Bryn, må de opp 25 prosent, sier Kverne.

– Hvor interessant er en eiendomsaksje som ikke har synlig vekstpotensial?

MISTER LEIEINNTEKTER: DNB Markets-analytiker Simen Mortensen. Foto: Stig B. Fiksdal

– Entra kan få til noe vekst gjennom reforhandling av leiekontrakter, der de ligger et stykke under markedsnivå. Så det er en del å hente på høyere leiepriser og høyere utleiegrad, sier Kverne.

– Det er et stramt tilbudsmarked og de har attraktive kontorer som vil være fordelaktig for dem. Videre utvikling av eksisterende portefølje vil hjelpe på, men det er klart at det vil ta tid før man ser veksten igjen. Men de har styrket balansen og vil straks komme i utbytteposisjon igjen. På dagens prising av aksjen syntes vi den ser attraktiv ut selv om vekstprofilen ikke ser kjempesterk ut akkurat nå, sier hun.

Svake leietall

– Kvartalstallene er ok i seg selv, men det er en ny runde med negative nettoleietall, sier analytiker i DNB Markets, Simen Mortensen.

– Netto terminering var i kvartalet på 1,3 prosent av leienivået, og de seks siste månedene har de mistet 3,7 prosent av leieinntektene, sier han.

Også fremover ser det mørkere ut.

– Entra-ledelsen indikerte at første kvartal ikke blir det sterkeste, og selv om det er et markedsproblem, ser det ut som Entra har fått flere på fleisen enn markedet generelt, sier han.

– Hva skyldes nedgangen i leiemarkedet?

– DÅRLIGE UTLEIETALL: Analytiker Vetle Wilhelmsen i Sparebank 1 Markets. FOTO: Thomas Bjørnflaten

– Det er kostnadspress hos private og offentlige virksomheter. Da blir det mindre arealbruk gjennom færre cellekontorer, mer åpne landskap og samlokaliseringer, sier han.

– Forholdsvis svak

– Det var en forholdsvis svak rapport, hovedsakelig fordi du har dårlige utleietall, som i tredje kvartal. Det er noe bedre i fjerde, men det gjelder i stor grad hele markedet, sier Vetle Wilhelmsen, eiendomsanalytiker i Sparebank 1 Markets.

– Selskapet har ryddet i balansen og perioden med tvungne nedsalg er bak oss.

Entra-aksjen falt kraftig etter kvartalrapportfremleggelsen, og var klokken 14 ned 6,4 prosent til 110,60 kroner. Selskapets børsverdi er på 20,2 milliarder kroner. Selskapet eier 1,2 millioner kvadratmeter næringseiendom, hovedsakelig kontorarealer fordelt på 73 eiendommer.