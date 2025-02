«Resultatforbedringen skyldes i hovedsak en positiv utvikling i resultat fra det tilknyttede selskapet Pandox, samt økning i leieinntekter og brutto driftsresultat for Eiendomsspar», skriver selskapet i en melding.

Leieinntektene i 2024 steg fra 1.055 til 1.130 millioner kroner, mens resultatet altså endte på 793 millioner kroner før skatt – en oppgang fra 524 millioner.

Styret foreslår et ordinært utbytte på 349 millioner kroner, tilsvarende 10,50 kroner per aksje – 50 øre mer enn for 2023.

Traff spikeren i Scandic

Med en eierandel på over 25 prosent, er Eiendomsspar største aksjonær i det svenske hotelleiendomsselskapet Pandox. I et femårsperspektiv har investeringen vært begredelig, med et tap på 7,6 prosent. Det seneste året har aksjen imidlertid steget 34 prosent på Stockholmsbørsen.

Bedre har utviklingen vært i Scandic Hotels. Der har Eiendomsspar gradvis kjøpt seg opp siden aksjen ble bombet sønder og sammen under pandemien. Da Finansavisen beregnet kostprisen i høst, kom vi til en gjennomsnittlig kostpris på drøyt 46 svenske kroner per aksje.

Les også Christian Ringnes med svensk hotellkupp – Aksjen var ekstremt billig, sier Christian Ringnes om Scandic. Nå har Eiendomsspar blitt hotellkjedens største eier med aksjer for 2,2 milliarder etter kraftig kursoppgang.

Eiendomsspar er nå største eier i hotellkjeden, med 14,7 prosent av aksjene.

I skrivende stund handles Scandic-aksjen for 81,05 svenske kroner i Stockholm, etter en oppgang på 56 prosent det seneste året. For Eiendomsspar innebærer det en urealisert gevinst på drøyt 1,1 milliarder kroner.

I januar ble det kjent at Eiendomsspar kjøper det berømte Tryvannstårnet i Oslo for 14 millioner kroner. Med på kjøpet følger 12 mål ved inngangen til Nordmarka.

Meglerselskapet Hadrian Eiendom anslo i fjor at eiendommen var verdt mellom 14 og 42 millioner kroner. Ringnes har uttalgt til VG at han regner med å bruke 100 millioner på renovering.

Ansvarlig redaktør Trygve Hegnar i Finansavisen eier gjennom Periscopus 2,35 prosent av aksjene i Scandic Hotels.