Castellum byr på Entra - største aksjonær sier nei

Svenske Castellum melder torsdag formiddag at selskapet har kjøpt 100 aksjer i Entra, som bringer den totale beholdningen til 60.710.724 aksjer i selskapet, tilsvarende 33,3 prosent av de utestående aksjene.

I den sammenheng legger Castellum frem et obligatorisk bud på på de gjenværende aksjene i Entra på 110,40 kroner pr. aksje.

Entra ble sist omsatt for 113,40 kroner på Oslo Børs. Før børsåpning ble aksjen omsatt for 110,00 kroner. Entra-aksjen er i skrivende stund opp 4,7 prosent siden børsåpning, som den tolvte mest omsatte aksjen på børsen i dag.

Entras største aksjonær, Fastighets AB Balder, som kontrollerer omtrent 39,98 prosent av aksjene og stemmene i Entra, har imidlertid informert Castellum om at de ikke vil akseptere budet.

– Entra er et veldrevet selskap med mange fine eiendommer, og vi er svært fornøyde med vårt eierskap. Vi anerkjenner Castellums tilbud om å kjøpe aksjer, men vi beholder vår posisjon og vil ikke komme med et mottilbud, sier Balder-sjef Erik Selin i en pressemelding.

«Entra er et svært solid selskap med en eiendomsportefølje av høy kvalitet, hovedsakelig i sentrale Oslo. En sterk kundebase med lange leiekontrakter og en stor og attraktiv prosjektportefølje gjør selskapet godt posisjonert for fremtiden. Vi har nå kjøpt ytterligere aksjer, og som en konsekvens av dette vil vi fremsette et pliktig tilbud. Vi er glade for å kunne øke vår eierandel ytterligere», kommenterer adm. direktør Joachim Sjöberg i Castellum i en børsmelding tilknyttet budet.

I forbindelse med Entras kvartalstall for fjerde kvartal 2024, som ble lagt frem onsdag, falt aksjen seks prosent etter svakere utsikter rundt leiemarkedet.

– Har åpenbart pratet sammen på forhånd

– Det pliktige budet åpner juridisk for at de kan øke eierandelen videre. Så har man situasjonen ved at Balder har sagt nei, og det er jo åpenbart at de har pratet sammen på forhånd, for det gikk ikke mange minuttene før de kom med en kommentar, poengterer DNB Markets-analytiker Simen Mortensen til Finansavisen.

DEADLOCK-SITUASJON: DNB-Markets analytiker Simen Mortensens beskrivelse av situasjonen. Foto: Stig B. Fiksdal

– Er det en mulighet for at Castellum kan komme med et høyere bud?

– Det er det alltid en mulighet for, men slik det ser ut nå er det, på mangel av et bedre ord, en «deadlock-situasjon» mellom partene frem til Balder og Castellum kommer til enighet, fremhever han.