Goldman Sachs: Selg Entra – hever kursmålet

Analysen ble publisert onsdag kveld – før budet.

I en analyse fra Goldman Sachs skriver analytiker Jonathan Kownator at kursmålet for Entra oppjusteres med omtrent 3 prosent til 105 kroner, fra 102 kroner.

Oppjusteringen skyldes hovedsakelig en oppdatering av modellen og noe høyere estimater for driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) i de senere årene. Samtidig opprettholder Goldman Sachs en salgsanbefaling, da aksjen har en nedsiderisiko på rundt 12 prosent sammenlignet med et gjennomsnittlig oppsidepotensial på 23 prosent blant de øvrige selskapene i dekningen.

Analysefakta Aksje: Entra

Meglerhus: Goldman Sachs

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 105 (102)

Kownator peker på tre hovedfaktorer bak anbefalingen. For det første viser Entras operasjonelle utvikling tegn til svekkelse, med økt ledighet og negative netto utleieinntekter i både fjerde kvartal 2024 og året som helhet. I tillegg ventes lavere indeksregulering av leieprisene i 2025, og offentlige leietakere, som utgjør 52 prosent av leieinntektene.

For det andre har selskapet begrenset finansielt handlingsrom til tross for gjeldsnedbetaling og eiendomsavhendinger. Gjelden forblir høy, og nye prosjekter vurderes ikke som lønnsomme under dagens rente- og kostnadsnivå.

Til slutt mener Goldman Sachs at verdsettelsen er krevende, med en forventet resultatavkastning [2026 earnings yield] på 5,8 prosent for 2026, lavere enn snittet på 7,6 prosent for tilsvarende selskaper, og en mulig utbytteavkastning på 2,4 prosent i 2025.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.