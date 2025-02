Pål Georg Gundersen har nylig, gjennom eiendomsselskapet Merkantilbygg, solgt en betydelig eiendom i Oslo. Bygården Gardeveien 2, som ligger på Majorstuen, ble solgt til Zetland Capital for en eiendomsverdi på 609 millioner kroner, melder Estatenyheter.

Bygården, som ble oppført i 1938, har gjennomgått flere endringer. Opprinnelig bestod bygget av 80 leiligheter, men disse er senere blitt omgjort til 152 enheter. Bygningen har et bruttoareal på 10.539 kvadratmeter og inkluderer en utbygget parkeringskjeller, ifølge estatenyheter.no.

32 mill. i leieinntekter

Gardeveien 2 ligger i et attraktivt område på Majorstuen, hvor det har vært flere eiendomstransaksjoner det siste året. Dette inkluderer salget av Harald Hårfagre gate 12 AS, som består av 23 utleieleiligheter, til Urban Bolig Holding. På den andre siden av Majortuen-krysset kjøpte Landlord Eiendom Dybwads gate 8 fra Hefco for litt over ett år siden, ifølge estatenyheter.no.

Leieinntektene for eiendommen var i 2024 på 31,9 millioner kroner.

Dette salget er en del av en større trend hvor Merkantilbygg har solgt flere boligeiendommer de siste månedene, inkludert en portefølje med seks bygårder til Zetland Capital og Malling Investments, samt fire bygårder til eiendomsinvestoren Søren Oscar Hellenes, ifølge estatenyheter.no.