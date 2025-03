Leieinntektene i den Ivar Tollefsen dominerte eiendomsgiganten økte i 2024 med 5 prosent, og selskapet reduserer gjeldsbelastningen ved å selge ut utleieboliger. I fjor ble det solgt 1.673 boliger til en verdi av 7.589 milliarder svenske kroner. Salgsprisen var ifølge kvartalsrapporten 26,1 prosent over bokførte verdier.

Selskapet har hentet 14,4 milliarder svenske kroner i obligasjonsmarkedet etter at obligasjonsmarkedets rentebetingelser igjen kunne matche bankenes.

Vise-konsernsjef Christian Fladeland sier at etter å ha igjen tatt i bruk kapitalmarkedet, er selskapets øyne nå på driften.

Heimstaden Bostad (Mill. SEK) 2024 2023 Driftsinntekter 15.898 14.974 Driftsresultat 19.444 -21.812 Resultat før skatt 10.990 -28.623 Resultat etter skatt 8.200 -24.855



«Når vi ser fremover, forventer vi at inntektsveksten vil gi fortsatt oppgang i eiendomsverdiene», sier han.

Skal selge for 20 mrd.

Selskapet har satt som mål å selge leiligheter for 20 milliarder kroner innen utgangen av 2025, for å betale gjeld. I dag har selskapet en kredittrating på BBB-, men vil opp BBB. Dette er investment grade, og like over high yield, som de vil unngå.

Selskapets eiendomsverdier var ved årsslutt på 333,7 milliarder svenske kroner, en oppgang på 3,3 milliarder fra tredje kvartal.

Gjeldsgraden lå ved utgangen av året på 56,9 prosent, ned fra 57,7 prosent i slutten av september.

Samlede leieinntekter i Heimstaden Bostad var ved nyttår på 15,9 milliarder svenske kroner.

«Ettersom boligprisene har vært mindre preget av rentebildet og mer påvirket av tilbud- og etterspørselseffekter, har salgsprogrammet vårt fortsatt sterk utvikling. Vi er godt i rute for å nå målet om et salgsvolum på 20 milliarder ved utgangen av 2025. De solgte boligene fikk en pris 26,1 prosent over bokførte verdi fordelt på fem markeder», skriver styret i rapporten.

Størst i Sverige

Selskapet hadde ved utgangen av fjoråret 162.415 boliger i ni land. Største marked er Sverige med drøyt 47.000 boliger med en markedsverdi på 92 milliarder svenske kroner. Deretter følger Tyskland og Danmark med henholdsvis 82 og 71 milliarder.

Den norske porteføljen består av nær 3.900 leiligheter med en markedsverdi på 16,4 milliarder svenske kroner. Kvadratmeterprisen er Norge er den desidert høyeste med drøyt 82.400 kroner. I Sverige er den på snaue 28.000 kroner.