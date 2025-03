Carucel Eiendom leverte et resultat før skatt på 87,7 millioner kroner for 2024, opp fra minus 691,8 millioner kroner i 2023. Den store resultatforbedringen skyldes høyere inntekter og reverseringer av tidligere nedskrivninger.

– Det går stadig bedre. Ledigheten er lav, leieinntektene utvikler seg positivt, og driften går godt. Samtidig konstaterer vi at det norske eiendomsmarkedet er på vei tilbake til normalen og har klart seg bedre enn de fleste forestilte seg, sier eier og administrerende direktør Carl Erik Krefting i Carucel Eiendom.

Sammen med amerikanske Madison eier og leier Carucel Eiendom ut bygulvet i Oslobukta, der leieinntektene vokste med 10,2 prosent i 2024. Carucel Living, som består av tradisjonell boligutleie, co-living og serviceleiligheter med utvidede tjenester, økte leieinntektene med 14 prosent.

– Vi har gjennom de siste par årene solgt andre typer eiendommer for å øke oppmerksomheten ytterligere mot utviklingen i Oslobukta og Carucel Living. Vi opplever nå en sterk etterspørsel på tvers av hele porteføljen med tilnærmet null ledighet, sier Krefting.

Skriver opp verdiene

De totale inntektene i 2024 økte med nesten 20 prosent til 554,2 millioner kroner. Til tross for at selskapet har solgt flere eiendommer gjennom de siste to årene, økte likevel også de totale leieinntektene, som i 2024 kom inn på 388,1 millioner kroner, opp fra 387,1 millioner kroner i 2023.

I løpet av 2024 skrev selskapet opp eiendomsverdiene med totalt 335,4 millioner kroner, hvorav rett over 100 millioner kroner i fjerde kvartal. Utviklingen er drevet av et mer stabilisert marked.

– Norsk økonomi går godt, og finansieringsmulighetene har blitt flere og bedre. Ledigheten i norsk eiendom forblir på et relativt lavt nivå. Vi tror på en videre positiv utvikling i 2025. Samtidig vil selvfølgelig geopolitisk usikkerhet fortsette å påvirke den norske eiendomssektoren, sier Krefting.

Det var i fjerde kvartal 2023 at Carucel Eiendom skrev ned eiendomsverdiene med over 450 millioner kroner, tilsvarende 5,6 prosent av de bokførte verdiene den gangen. Nå er nesten tre fjerdedeler av nedskrivningene hentet inn.

Carucel Eiendom (Mill. kr) 2024 2023 Driftsinntekter 554,2 475,5 Driftsresultat 446,3 −406,2 Resultat før skatt 87,7 −691,8 Resultat etter skatt 85,0 −548,7

Økte finanskostnader

Carucel Eiendom hadde finanskostnader på 384 millioner kroner i 2024, mot 343 millioner kroner i 2023. Den langsiktige gjelden ble redusert med 304,4 millioner kroner i løpet av året og utgjør nå omtrent fem milliarder kroner, fordelt med drøye fire milliarder kroner i banklån og resten i obligasjonsgjeld.

Likviditetsreserven er ved utgangen av året redusert til 150 millioner kroner, fremdeles innenfor kravet på 30 millioner kroner.

Gjeldsgraden, uten pro-rata-justeringer og garantier, er anslått til 57,2 prosent, ned fra 58,6 prosent.