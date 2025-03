Trump-liste: Hundretalls bygg har forsvunnet

Trump-administrasjonens liste over føderale eiendommer til salgs er på kort tid blitt kraftig redusert, melder Bloomberg. Mer enn 100 bygninger skal plutselig ha forsvunnet fra oversikten.

Listen over potensielle salgsobjekter gikk fra 443 til 320 bygninger i løpet av noen timer tirsdag, etter at General Services Administration (GSA) fjernet flere ikoniske bygg, inkludert flere myndighetskontorer.

Blant bygningene som ble trukket tilbake, var kontorbygg som huser landbruksdepartementet, helse- og sosialdepartementet, justisdepartementet, arbeidsdepartementet og departementet for veterananliggender. Også hovedkontorene til Federal Aviation Administration, FBI og Office of Personnel Management ble fjernet.

En gruppe bygninger i Nord-Virginia, lenge assosiert med Central Intelligence Agency (CIA), ble også tatt ut av salgslisten.

Møter motstand

Salget av føderale eiendommer er en del av Donald Trumps plan om å redusere antallet føderale ansatte og behovet for kontorplass. Planen har imidlertid møtt motstand fra demokrater, som frykter at salget vil ramme småbedrifter, veteraner og sosialhjelpsmottagere.

Elizabeth Warren, senator for demokratene i delstaten Massachusetts, har ifølge nyhetsbyrået sagt at Trump og hans rådgiver Elon Musk prøver å «demontere staten bit for bit og selge den som reservedeler».

Blant de fjernede eiendommene var også et anlegg i Suitland i Maryland som styrer værsatellitter for National Oceanic and Atmospheric Administration – en type kritisk infrastruktur som administrasjonen tidligere har sagt at den ikke ønsker å selge.

I Silver Spring i Maryland ble en 3,1 millioner kvadratfot stor campus for Food and Drug Administration, inkludert ti kontorbygg og fire laboratorier, også fjernet fra listen.