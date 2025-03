Hotel St. Pauli: Etter luftangrepene mot Berlin i 1940, beordret Adolf Hitler byggingen av denne bunkeren i St. Pauli i Hamburg. Arbeidskraft var det nok av i de nazistiske fangeleirene, og bunkeren ble gigantisk – på det meste huset den 25.000 mennesker. I dag kalles den “Der Grüne Bunker” – Den grønne bunkeren – og huser restauranter, en konsertarena og et hotell. Arkitekter for ombyggingen har vært INTER±POL og Metapol. Nominert i klassen for beste konverteringsprosjekt. Foto: Jakob Börner

Lukk