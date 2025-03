Bygger nytt for Statkraft i Bjørvika

Statkraft har holdt til på Lilleaker, lengst vest i Oslo, siden 2002, men om tre år løper leieavtalen ut. Fredag signerte energiprodusenten en avtale med Oslo Havn-eide Hav Eiendom om leie av et nytt kontorbygg i Bjørvika.

Prosjektet har fått navnet «Fiskebrygga», etter en for lengst gjenfylt bukt der fiskebåter pleide å legge til på 1800-tallet.

Det nye hovedkontoret kan huse opp mot 1.500 arbeidstagere, og blir et av Oslos mest moderne kontorbygg, skal man tro Hav Eiendom.

Nybygget vil befinne seg 500 meter fra Oslo S, med Havnelageret som nabo.

– Fiskebrygga er kostnadseffektivt, har sentral plassering, og er enkelt å tilpasse våre behov, uttaler konsernutviklingsdirektør Henrik Sætness i Statkraft i en pressemelding.

Knytter strøkene sammen

Den inngåtte leieavtalen løper i 15 år, og byggingen vil starte umiddelbart. Tomten står i dag brakk, men har vært brukt til parkering.

– Fiskebrygga vil binde Bjørvika tettere sammen med Kvadraturen og blir et løft for hele området. At Europas største leverandør av fornybar energi velger å legge hovedkontoret sitt til Bjørvika sier noe om hvilken tiltrekningskraft området har fått. Dette blir et spesielt næringsbygg, med kvaliteter og beliggenhet som svarer på krav som stilles av fremtidsrettede virksomheter med fokus på bærekraft, skryter adm. direktør Kjell Kalland i Hav Eiendom i pressemeldingen.

Det er ukjent hva Statkraft skal betale i leie.