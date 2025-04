Det tas ikke penger fra jernbane til eiendom

Finansavisen skriver at mens «Bane NOR sliter med å holde togene i gang på grunn av vedlikeholdsetterslep, investerer selskapet milliarder i eiendom».

Dette er en feilslutning vi ønsker å forklare nærmere:

Bane NOR SF er et statsforetak som har et vedlikeholdsetterslep. Bane NOR Eiendom AS er et aksjeselskap som ivaretar stasjoner og verksteder, men også bygger på knutepunkt for at flere skal velge tog. Felles navn betyr ikke felles lommebok.

Bane NOR Eiendoms store utviklingsplaner ved Trondheim S vil hjelpe flere å ta mer tog, men pengene som investeres i prosjektet kunne ikke gått til vedlikeholdsetterslep. Det er to forskjellige selskaper, med adskilt finansiering, og føringer fra eieren, Samferdselsdepartementet, om å ha økonomisk avstand.

Les også Betalte en milliard for P-hus – Thon tar halvparten Paleet P-hus ved Oslo S er snart historie. Nå overtar Thon Eiendom 50 prosent av eiendommen, som skal gjenoppstå som et av byens mest påkostede kontorbygg.

Bane NOR Eiendom er en kommersiell virksomhet, og det er heller ikke slik at staten tilfører milliardbeløp til selskapet for å realisere utviklingsprosjekter eller bygge nye togverksteder.

Statsforetaket Bane NOR, som drifter, bygger og vedlikeholder jernbanens infrastruktur, får penger over statsbudsjettet med midler øremerket til dette. Eiendomsselskapets, Bane NOR Eiendom AS’, utbytte går til Finansdepartementet – slik at det kan brukes over statsbudsjettet til jernbane eller annet regjeringen vurderer som riktig, enten det er jernbaneinvesteringer, forsvar, helse, utdanning eller annet.

Investeringen i eiendomsutvikling er altså ikke penger tatt fra jernbanen, det er lønnsomme prosjekter med lånefinansiering som gir en gevinst til staten når prosjektet er ferdig. En gevinst som er vesentlig større enn avkastningen ved å selge ferdig regulerte tomter, slik en anonym kilde påstår i artikkelen.

Knut Øivind Ruud Johansen

Fungerende leder i Bane NOR Eiendom