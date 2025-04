– Betydelig investorinteresse for flere eiendomssegmenter

Investorene er selektive, men stadig flere er forsiktige optimister ettersom eiendomsverdiene har falt jevnt de siste to årene, samtidig som utsiktene for norsk økonomi er gode – dersom verden står til påske. I et volatilt eiendomsmarked er det spesielt noen trender som skiller seg ut. Her er seks investeringstrender Akershus Eiendom mener vil påvirke markedet for næringseiendom videre gjennom 2025

Todelt marked

Sentimentet i transaksjonsmarkedet er i bedring, men markedet er todelt på grunn av rentenivået. Enkelte velkapitaliserte kjøpere ser forbi dagens rentenivå og tar posisjoner igjen ettersom verdiene har bunnet ut og markedsutsiktene er gode. Lånefinansierte kjøp er derimot kun mulig til høyere yielder, noe som gjør at forskjellen mellom de beste og nest beste eiendommene i hvert segment er stor. Vi forventer at dette fortsetter gjennom 2025.

Snur internasjonalt

Utenfor Norges grenser har kontorinvesteringer vært mer «out of favour» enn i Norge, men nå snur vinden også der. I en sentimentundersøkelse blant store institusjonelle eiendomsfond i Europa har kontor gått fra betydelig negativt sentiment til nøytralt sentiment på bare to kvartaler. Internasjonale trender har ofte spillover-effekter til det norske markedet. Samtidig har Norge for øyeblikket et av Europas laveste yield gap for kontorinvesteringer, noe som kan gjøre at internasjonal kapital til det norske kontormarkedet lar vente på seg.

Definerende

ESG definerer i stadig større grad investeringsstrategien til investorer – det handler ikke lenger bare om lokasjon og standard. Miljøprofil får særlig stort fokus i core-segmentet, hvor avkastningskravene er lave. Omnibus-forslaget til EU kan påvirke etterspørselen etter miljøbygg for enkelte selskaper, men vi tror effekten av færre rapporteringspliktige selskaper etter CSRD alene vil være begrenset.

God logistikk-etterspørsel

Sterke fundamentale drivere fortsetter å øke etterspørselen etter gode logistikkbygg. Av alle utenlandske kjøp i det norske markedet i fjor gikk hele 75 prosent til logistikk. Vi forventer at etterspørselen vil forbli høy gjennom 2025.

Retail-investorer vil fortsette å være trygghetssøkende i 2025. Dagligvare og high-street er de mest ettertraktede handelseiendommene for øyeblikket – en trend vi også ser internasjonalt. Dagligvare gir stabil og langsiktig kontantstrøm sikret mot sterke motparter og er samtidig motstandsdyktig mot e-handel.

Når det gjelder utviklingsprosjekter, møter aktørene økte krav til egenkapital, og mange utviklere velger å selge tomter for å slanke porteføljen. Samtidig gir svært sterke boligprisforventninger høy etterspørsel etter utviklingsprosjekter. Vi forventer økt antall salg og partnersøk både for bolig- og næringsprosjekter i 2025.

Høy variasjon

Det er store sentimentforskjeller mellom segmentene, men felles for mange av de mest attraktive investeringene i dag er trygghet og risikoreduksjon. Vi ser særlig stor interesse for kontorinvesteringer med sterk miljøprofil og logistikkeiendom med solide leietagere. Dagligvaretunge handelseiendommer tiltrekker seg bred interesse, og positive utsikter for boligprisvekst skaper sterk etterspørsel etter sentrale utviklingstomter.