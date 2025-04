– Slike eiendomsaksjer er best ved en resesjon

– De lange rentene i USA stiger kraftig, og man skjønner at det er av betydning for alle børser, også de nordiske, men den renten som er viktig for nordiske eiendomsaksjer, er de lokale femårs swap-rentene. I Sverige har den falt fra 2,7 til 2,4 prosent på to uker, sier Peter Norhammar, aksjeforvalter i eiendomsfondet NRP Anaxo Nordic m2.

Eiendomsindeksen på Stockholmsbørsen er ned 5 prosent onsdag, og siden starten av oktober har den falt fra 4.089 til 2.694 punkter.

20. oktober 2023 lå indeksen på 2.474 på det laveste, slik at den har fått en kraftig nedtur etter en ditto opptur.

Tror på Fed-kutt

– Den økningen i obligasjonsspreader vi ser på skjermene nå, skyldes at uroen for resesjon og konkurser i USA har steget. Neste steg blir etter min vurdering at Federal Reserve må møte resesjonen med lavere styringsrenter. Kostnadsøkningen som Trumps tollsatser gir i USA, blir en engangseffekt. Den leder ikke til varig høy inflasjon og kommer derfor ikke til å måtte pareres med høyere styringsrente, sier han.

Selskapet har cirka 500 millioner kroner under forvaltning, og har 15–20 aksjer i porteføljen. Av dette er 80–85 prosent svenske aksjer, resten er norske og selskaper utenfor Norden.

– Rekordlavt kredittpåslag

– Finansuroen gir økte kredittpåslag, hvordan slår det ut for eiendomsselskapene?

– For svenske eiendomsselskaper var kredittpåslaget rekordlavt før uroen satte inn. Fra høsten 2024 og inn i 2025 falt nivåene til all-time low, og selv med økning nå er det fortsatt lave nivåer. Gode selskaper får et påslag på 100 punkter (1 prosentpoeng), mens andre får opp mot 200.

Det gir en lånekostnad på mellom 3,5 og 4,5 prosent.

– Samtidig er yielden (forholdet mellom leieinntekter og eiendommens markedsverdi) på mellom 6 og 7 prosent. Dette gir en attraktiv avkastning, sier han, og forklarer at dette er forskjellen på norske og svenske eiendomsinvesteringer.

I Norge er lånekostnaden rundt 6 prosent, mens yielden ligger i samme område.

– Riksbanken har satt ned styringsrenten med 175 punkter, mens i Norge har det ikke vært noen kutt. Det er forskjellen, sier han.

Ser etter høy yield

– Hvilke eiendomsaksjer anbefaler du i uroen vi ser nå?

– Vi tror at man skal eie aksjer i selskaper som eier eiendommer med en høy yield, for eksempel Emilshus og Swedish Logistic Properties. Vi tror også på Logistea, sier han.

Logistea fusjonerte i juni i fjor med KMC Properties som var notert på Oslo Børs.

– Dere foretrekker lager- og industrieiendommer?

– Ja. Disse selskapenes eiendommer yielder mellom 6 og 7 prosent, og de har en lånekostnad for nye lån på mellom 3,4 og 4,5 prosent. I tillegg har slike eiendommer historisk sett hatt mer stabil utvikling og mindre endring i arealledighet enn kontoreiendommer, sier Norhammar.