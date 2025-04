Investorene ser optimistisk på 2025

Den nylig publiserte European Investor Intentions Survey 2025, utført av CBRE, gir innsikt i investorenes forventninger og strategier for det kommende året. Undersøkelsen samler informasjon fra over 780 investorer rundt om i Europa og viser en mer optimistisk utsikt sammenlignet med tidligere år, til tross for økonomiske utfordringer og usikkerhet i markedet.

En betydelig andel av investorene planlegger å øke sine investeringer i 2025, hovedsakelig på grunn av forventninger om rentekutt og stabilisering av markedene. Nesten 37 prosent av respondentene forventer en økning i kjøpsaktiviteten på mer enn 10 prosent sammenlignet med året før. Investorer ser muligheter i ulike sektorer, spesielt innen logistikk og boligmarkedet i Storbritannia, Spania og Tyskland.

Optimismen er tydelig, da 70 prosent av respondentene forventer at markedet vil forbedre seg i løpet av 2025, med over halvparten av disse i første halvår eller tidligere. Av de mer pessimistiske 30 prosentene mener nesten to tredjedeler at bedringen skjer i første halvår av 2026. Dette samsvarer med deres forventninger til egen portefølje, da 92 prosent sier de skal kjøpe mer eller like mye i 2025 som i 2024. Forvalterne planlegger også betydelige salgsaktiviteter, med 79 prosent som sier de skal selge like mye eller mer i 2025 enn i 2024.

I Norden er optimismen enda sterkere, hvor 85 prosent tror ting vil snu i 2025, og en tredjedel mener at vi allerede er på bedringens vei. Dette er til dels drevet av at andelen innenlandsk kapital er høy i Norge, og i 2024 var den internasjonale kapitalen betydelig lavere enn femårs­gjennomsnittet på 24 prosent. Det er ventet at denne andelen vil øke i 2025, men effekten er ennå uklar.

Bærekraftige investeringer og "Living"-sektoren

Bærekraftige investeringer står høyt på agendaen for mange investorer, og det er en økende bevissthet om viktigheten av klima-, miljø-, sosiale og governance-faktorer (ESG). Investorer søker eiendeler som ikke bare gir økonomisk avkastning, men også bidrar positivt til samfunnet og miljøet. ESG-faktorer blir sett på som en kritisk driver for langsiktig verdi og styrke.