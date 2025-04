Promenaden, som eier Steen & Strøm-magasinet og andre eiendommer som huser luksusbutikker i Oslo sentrum, har en gjeldsgrad på 65 prosent og en samlet gjeld på rundt 5 milliarder kroner. Nå har de gjennomført en refinansiering der den internasjonale finansgiganten Blackstone gir dem et lån på 3,6 milliarder kroner – det første de har gitt til et norsk eiendomsselskap.

Vil ikke ut med betingelser

Finansdirektør i Promenaden, Haron Ascanio Cazzaniga vil ikke gi betingelsene for lånet, som rente og løpetid, ei heller regnskapet i hovedselskapet, Mark Tomahawk, som ikke er ferdig.

– Jeg kan si at gjeldsgraden er på samme nivå som i 2023, mens leieinntektene har økt med 16 prosent. Eierne har i løpet av året gått inn med ny egenkapital til investeringer, som de har gjort i hele eierperioden, sier han.

– FORTSATT MINUS: Haron Ascanio Cazzinga, finansdirektør Promenaden. Foto: Promenaden

Selskapet hadde et obligasjonslån på 2,15 milliarder kroner som utløp i mars i år, og et på 850 millioner som utløp i starten av 2024.

Selskapet har mange av verdens mest kjente merkevarer som leietagere, blant annet Hermès, Gucci, Chanel, Dior og Louis Vuitton. I fjor hadde Steen & Strøm en økning i omsetningen på 7 prosent. Motehusene og luksussegmentet i området rundt økte med rundt 20 prosent.

Stor klokkebutikk

I mai 2023 tegnet Urmaker Bjerke en leiekontrakt på 2.700 kvadratmeter over tre etasjer for å lage Europas største klokkebutikk. Innflyttingen skjedde i august i fjor.

– Dette var en stor investering for oss, for hele eiendommen ble bygget om, sier Cazzaniga, og opplyser at selskapets investeringer var på 300 millioner kroner i løpet av fjoråret.

Milliardminus i 2023

Etter store nedskrivninger av eiendomsmassen i 2023, endte resultatet på 1,27 milliarder kroner. Samlede inntekter var 274 millioner kroner. Ved utgangen av 2023 hadde selskapet en samlet gjeld på 4,8 milliarder kroner og en egenkapital på 2,6 milliarder.

– Vi har ikke tatt opp- eller nedskrivninger i fjor, så resultatet blir bedre enn i 2023, men vi går fortsatt i minus, sier han.

– Vi er inne i et krevende marked, med høye renter og en generelt urolig situasjon, hvor flere ikke har klart å refinansiere lånene sine. Så vi er veldig fornøyde med å ha landet en god og fremtidsrettet avtale som gir oss store muligheter fremover, sier han.

Eid av amerikanere

Promenaden er eid av det internasjonale eiendomsfondet Meyer Bergman, som kjøpte eiendomsporteføljen på 11 bygg på og nær Egertorget for 5,3 milliarder kroner høsten 2015.

Selgerne var Søylen Eiendom, med de daværende partnerne Carl Erik Krefting, Runar Vatne og Hans Petter Krohnstad på eiersiden, og det amerikanske fondet Madison.

Førstnevnte eide 65 prosent, og samlet gevinst etter salget var 2 milliarder kroner, hvorav 1,3 milliarder gikk til trioen.