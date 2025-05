Av nybygg skal fase 3 for Holtermanns veg 1-13 i Trondheim etter planen ferdigstilles i fjerde kvartal i år, mens oppgraderingen av Nonnesetergaten 4 i Bergen ventes fullført innen tredje kvartal 2026.

Ser sterk etterspørsel

Entra ser for seg at aktiviteten i norsk økonomi tar seg opp i 2025.

«Den langsiktige etterspørselen etter kontorlokaler forventes å holde seg sterk, støttet av makroøkonomiske utsikter, urbaniseringstrender og begrenset tilgang på nye kontorlokaler som følge av redusert igangsetting av nye kontorprosjekter de siste årene», skriver styret i rapporten.

«Hjemmekontortrendens effekt på etterspørselen har vært begrenset i Norge, noe som står i kontrast til situasjonen i flere andre land. Leienivåene er fortsatt lave sammenlignet med kostnadene ved nybygg, og vi forventer derfor fortsatt vekst i markedsleien i årene som kommer», heter det videre.

Dropper 2024-utbytte

Den langsiktige finansieringsstrukturen karakteriseres som fleksibel etter at Entra i første kvartal utstedte obligasjonslån på 3,1 milliarder kroner og refinansierte bankgjeld for 17 milliarder kroner – og derigjennom forlenget gjennomsnittlig tid til forfall til fire år.

Styret hevder etter refinansieringen å være posisjonert for en oppgradering av selskapets kredittrating, og foreslår til støtte for dette å droppe utbytte for 2024.

Leieprisene forventes å øke

Entra la frem sin konsensusrapport for 1. kvartal tirsdag ettermiddag. Rapporten baserer seg på innspill fra 10 næringsmegler­selskaper og gis ut fire ganger i året.

Her fremgår det at de ser for seg en kontorarealledighet på 6,9 prosent i 2025, en oppgang på 0,2 prosentpoeng fra 2024. Det forventes at nivået forblir det samme også året etter, før det faller til 6,6 prosent i 2027.

Leieprisene i Oslo sentrum, på Helsfyr og Lysaker skal fortsette å stige frem til 2027, ifølge rapporten. Byggevolumet øker imidlertid kraftig i inneværende år sammenlignet med fjoråret. Mens volumet i fjor var på 69.000 kvadratmeter, skal det øke til 153.000 kvadratmeter i år, før det faller til 124.000 kvadratmeter neste år og 96.000 kvadratmeter året etter.

.