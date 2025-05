Kjøpergruppen, som består av både norske og internasjonale investorer, hevder de vil beskytte Søre Fagerfjord mot miljøendringer, sier en av selgerne av eiendommen til Bloomberg.

– Investorgruppen har et langsiktig perspektiv og ønsker å beskytte området mot klimaendringer, sier minoritetseier Birgit Liodden i Kulspids, selskapet som i dag eier området.

Ifølge Liodden består gruppen av statsborgere i Nato-land og land som har signert Svalbardtraktaten.

Landområdet på 61 kvadratkilometer, omtrent på størrelse med Manhattan, ble lagt ut for salg i mai i fjor. To måneder senere bestemte regjeringen at et eventuelt salg først må godkjennes av den norske staten. Det er på grunn av nasjonal sikkerhet, mener regjeringen.

Liodden sier at de ikke har dialog med regjeringen om salget.

Den norske regjeringen har selv lagt inn et bud på 20 millioner kroner, langt under prisantydningen på 3,5 milliarder kroner. Søre Fagerfjord ligger i en vernet nasjonalpark omtrent 65 kilometer fra Longyearbyen.

(NTB)