Runar Vatne: Selger sentral næringseiendom

Vatne Property kjøpte næringsarealene i Colosseum Park syd på Majorstuen i Oslo av Selvaag Eiendom i 2016. Nå selger han arealene videre til Clarksons, til en brutto eiendomsverdi på 250 millioner kroner.

Salget innebærer 5.795 kvadratmeter næring samt 15 utendørs parkeringsplasser.

– Det er riktig at vi har tatt over Colosseum Park. Med kommende totalrehabilitering av Frognerbadet, Norgesgruppen med Kiwi som ny ankerleietaker i eiendommen og utvikling i området for øvrig, tror vi næringsgrunnlaget for eiendommens leietakere innen handel og helse vil styrkes ytterligere i årene som kommer. Vi er fornøyde med kjøpet, og gleder oss til å forvalte eiendommen, skriver Hans Martin Haug, senior partner i Clarksons Project Finance, i en SMS til Estate Nyheter, som omtalte transaksjonen først.

SOLGT: Deler av Middelthunsgate 19-21 på Majorstuen er nylig solgt fra investor Runar Vatnes selskap Vatne Property til Clarksons Project Finance. Skjermbilde: Google Street View

Kjøpet skjedde gjennom overdragelse av aksjene i Colosseum Park Syd AS. Regnskapet til dette selskapet viser leieinntekter på 15,7 millioner kroner i 2023.

Eiendommen har adresse Middelthunsgate 19-21 på Majorstuen.