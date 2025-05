For to år siden kjøpte eiendomsfondet Nrep Akersgate 51, et kontorbygg på 18.000 kvadratmeter ikke langt fra Stortinget i Oslo sentrum. I etterkant er bygget totalrehabilitert og reutleid.

Nå selges bygget til et fond som meglerhuset Malling forvalter for Gjensidige.

Partene offentliggjør ikke kjøpesummen, men det spekuleres i at det er en milliardhandel.

I tillegg til kontorer huser også den ni etasjer høye eiendommen et stort Sats-treningssenter.

