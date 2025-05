– Betydelig vanskeligere å finne tomter som kan bygges ut

I Oppsynsmannen, en serie sendt på NRK i 2024, reiser Bård Tufte Johansen rundt i Norge og undersøker hvordan vi tar vare på naturen vår. Med Tuftes humoristiske og spørrende stil belyses et viktig tema. Serien fikk mye oppmerksomhet.

Som mange suksessfulle serier gjør, treffer Tufte Johansen en tidsånd. De fleste har fått med seg debatten rundt utbygging av vindmøller og nye hyttefelt. Politikken er også i endring på dette feltet – og endringene kommer et sted nær deg.

I 2023 ble Nordre Follo kommune den første i Norge til å vedta juridisk bindende bestemmelser om arealnøytralitet. I dag er det over 80 norske kommuner som enten har vedtatt en eller annen form for arealnøytralitet, eller oppgir at de er i prosess med å gjøre det (kilde: KS) – mange av dem sentralt på Østlandet, inkludert Oslo.

Prinsippet om arealnøytralitet innebærer at nye utbygginger og inngrep i naturen ikke skal føre til netto tap av natur- og landbruksarealer. Det betyr at hvis et naturområde bygges ned, skal det kompenseres ved å restaurere eller tilbakeføre tilsvarende arealer til natur – enten på samme sted eller et annet sted. I praksis innebærer dette at det blir krevende å få til «greenfield»-utvikling, ettersom det neppe lønner seg å tilbakeføre områder som allerede er utbygd.

I tillegg har regjeringen utarbeidet en ny nasjonal jordvernstrategi, der formålet er å verne dyrkbar mark. Med andre ord: mindre areal skal omdisponeres til andre formål, som bolig- og næringsutvikling. Og ikke nok med det – den spesielt interesserte kan lese Stortingsmelding 35 om bærekraftig bruk og bevaring av natur, som belyser mange av de samme temaene og legger føringer fra nasjonalt hold.

Hvis vi holder andre faktorer like, kan vi se for oss følgende konsekvenser: