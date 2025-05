Ifølge tallene betalte barnehager med utenlandseide bygg i gjennomsnitt 25.000 kroner per barn i husleie i 2023, sammenlignet med 13.000 kroner for norskeide bygg, ifølge en omfattende analyse utført av Utdanningsnytt og E24.

Professor Trond Bjørnenak ved Norges Handelshøyskole (NHH) beskriver prisforskjellen som «oppsiktsvekkende stor». Han mener barnehagene bør reforhandle unormalt dyre husleieavtaler.

– De som eier byggene har ofte dårligere alternativer, sier professoren.

Siden 2019 har minst 464 barnehagebygg blitt solgt til utlandet for over 14 milliarder kroner, noe som resulterte i at norske barnehager betalte 970 millioner kroner i husleie til utenlandske eiere i 2023.

Eksperter påpeker at høye husleier kan føre til mindre midler til bemanning, aktiviteter og leker for barna. Sølve Bærug, førsteamanuensis ved NMBU, advarer om at høye salgspriser for byggene kan skape uheldige insentiver, da høyere leie kan rettferdiggjøre en høyere salgspris.

Barnehagekjedene forklarer prisforskjellene med faktorer som byggets alder, tilstand og markedsforhold. Noen barnehagekjeder mener også at salg av bygg frigjør ressurser til å forbedre barnehagenes innhold og kvalitet.

Flere utleiere forsvarer prisene med at de er basert på langsiktige avtaler inngått før utenlandsk overtakelse.