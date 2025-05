Det klart største markedet er det svenske, med et volum hittil i år på 51 milliarder svenske kroner, mens det norske utgjør 15,8 milliarder norske kroner. Dette tilsier et fall på 25 prosent fra året før, som var preget av noen store handler – spesielt da Reitan-familien kjøpte alle Entras eiendommer i Trondheim, en deal til 6,45 milliarder kroner.

Også i april øker interessen. Da var samlet volum i Norden – sett bort fra Danmark, hvor de offisielle tallene ennå ikke er rapportert – transaksjoner verdt 1,5 milliarder euro.

– Fortsetter gjenopphenting

«Vi ser at transaksjonsvolumene øker i Sverige, Norge og Finland sammenlignet med samme måned i fjor, med flere store porteføljetransaksjoner gjennomført innen både bolig- og lettindustrisegmentene. April bekrefter at det nordiske transaksjonsmarkedet fortsetter sin gjenopphenting,» skriver Axel Tärn, Head of Research i Colliers Nordics, i månedsrapporten.

Logistikkeiendom på topp

Høyest interesse var det for logistikk- og lettindustrieiendom samt boligporteføljer.

Kontoreiendommer har fortsatt lavere etterspørsel enn historisk.

«Porteføljer med sterke kontantstrømmer og stabile leietagere tiltrekker seg investorer på tvers av Norden,» skriver Tärn.

Det var flere store boligporteføljesalg i Sverige i april.

“Vi forventer økt interesse for boligeiendommer i hele Norden etter hvert som inflasjonen stabiliserer seg og forventningene om rentekutt øker,” skriver han.