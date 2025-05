Public Property Invest (PPI) kjøper «åtte samfunnskritiske industrielle infrastruktur-eiendommer» fra Kjell Inge Røkkes TRG, og dealen skal ha en verdi på 2,35 milliarder kroner, basert på 1,52 milliarder i egenkapitalverdien av eiendommene pluss 800 millioner i kontanter.

Kraftig kurshopp

Transaksjonen gjøres opp i aksjer, der TRG får 124,4 millioner aksjer i PPI utstedt til 18,69 kroner pr. aksje, og får en eierandel på 24,6 prosent i PPI. Størst er det svenske børsnoterte eiendomsselskapet SBB med 33 prosent. SBB er selskapet Ilija Batljan, idag PPIs investeringsdirektør, sendte i skyene med lånefinansiert vekst, med påfølgende havari og Batljan-exit.

Markedet reagerer svært positivt på nyheten, og sender PPI-aksjen opp 6,4 prosent 20 minutter etter børsåpning. Det har gått aksjer for rundt 8 millioner kroner, og PPIs børsverdi er nå snaue 4,5 milliarder kroner.

– Utvannende effekt

– Det er en spennende transaksjon for PPI. Dealen i seg selv øker porteføljen betraktelig, og skal man se det fra et credit rating-perspektiv, kan det gi bedre rating ved at de øker eiendomsmassen og får lengre gjenværende leietid. Samtidig går Aker inn på et nivå som er utvannende for eksisterende aksjonærer, sier Nordea-analytiker Martine Kverne til Finansavisen.

– UTVANNENDE EFFEKT: Analytiker Martine Kverne, Nordea.



Nav-en per aksje ble i fjerde kvartals rapporten beregnet 27,18 kroner, mens kursen transaksjonen ble gjort på var 18,69 kroner.

– Å ha en kapitalsterk eier i ryggen er positivt, og en økning av porteføljen med eiendom som gir en god yield, er viktig for å kunne få billigere lånefinansiering, så vi får se på sikt hvordan det hjelper selskapet, sier hun.

Hun oppdaterte sitt kursmål mandag, før Røkke-nyheten, og da var det satt til 26 kroner per aksje.

PPI presenterer regnskapet for første kvartal 16. mai.

– Leverer på vekststrategi

– Det er vanskelig å vurdere kjøpet før man får en uavhengig verdsettelse av eiendommene, men gitt PPIs kjøpshistorikk som hittil har vært innvannende, er det positivt at de leverer på vekststrategien, sier analytiker Vetle Wilhelmsen i Sparebank1 Markets.

Han skriver i en aksjeoppdatering at PPI i fjerde kvartal gjorde oppkjøp for 812 millioner, og ifølge selskapet ga det 42 millioner i umiddelbar verdiøkning.

«Hvis dagens kjøp viser seg å være like innvannende, vil det tilføre 75 millioner i verdier, tilsvarende 1,2 prosent på dagens Nav», heter det i oppdateringen.