– Vi vurderer kun land som har den sterkeste kredittratingen. Danmark og Tyskland har det, og de er landene som kan være aktuelle, sier investeringsdirektør i Public Property Invest (PPI), Ilija Batljan.

Inn i Sverige og Finland i år

Public Property Invest har profilert seg med eiendommer leid ut til offentlig sektor. I dag har selskapet investert i Norge, Finland og Sverige, men vil ikke nøye seg med det.

TOK PPI-JAFS: Kjell Inge Røkke og Aker Property Group gikk tungt inn i PPI og SBB. Foto: Iván Kverme

– Vi er opptatt av kontantstrøm, og å kjøpe eiendommer med offentlige leietagere i flere land kan være aktuelt, sier han.

Ved inngangen til 2025 var hele eiendomsporteføljen norsk. I løpet av årets tre første måneder har de kjøpt en barnehage i Trelleborg i Sverige og tre skolebygninger i Finland – to i Espoo og én i Helsinki.

Røkke-jafs

Men fra å ha 92 prosent av leieinntektene fra offentlige leietagere, blir det nå et større privat innslag etter at Røkke solgte inn åtte industrieiendommer for 1,53 milliarder kroner til PPI.

– Vi har etter kjøpet av TRG-eiendommene 15 milliarder kroner i eiendom. De åtte TRG-eiendommene utgjør 10 prosent og gir oss et nytt bein å stå på, sier Batljan.

Selskapets profil er samfunnsbygg og utleie av eiendommer til samfunnskritiske funksjoner og infrastruktur.

Med 800 millioner i kontanter i tillegg, fikk Aker Property Group 24,6 prosent av aksjene i PPI pluss 9,1 prosent av aksjene i svenske SBB. SBB er største eier i PPI med 33 prosent.

De tre største eiendommene har mellom 34.000 og 42.000 kvadratmeter og ligger i henholdsvis Kristiansand, Tranby utenfor Lier og Egersund. De tre minste er mellom 8.000 og 14.000 kvadratmeter og ligger i småsteder som Grunnavågen i Sveio, Ågotnes i Øygarden to mil utenfor Bergen og Midsund i Molde kommune.

– Er disse industribyggene samfunnskritiske?

– Har du vært i Egersund? spør Batljan.

Les også Kjempeavkastning på markedsuro og SBB-krise Tom Hestnes har over 35 prosent avkastning i kredittfondet på 17 måneder, blant annet med en kule på lån i kriserammede SBB. Her forklarer han hvordan.

– Der er det bygget opp en stor virksomhet rundt havnen, som er en kritisk infrastruktur der, sier han.