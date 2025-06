Risikerer gigantkrav

Ifølge nyhetsbyåret Placera har obligasjonseierne til Ilija Batljans holdingselskap, Ilija Batljan Invest AB (IB Invest), stemt for å erklære en utestående grønn obligasjon forfalt med umiddelbar virkning. Det gjelder et beløp på nær 920 millioner svenske kroner, som nå kan kreves tilbakebetalt.

Obligasjonen ble opprinnelig utstedt i 2021 med pålydende på 1,35 milliarder kroner og forfall i desember 2024. I fjor gikk obligasjonseierne med på å forlenge løpetiden til januar 2026 og akseptere endrede vilkår, blant annet at rentene kunne betales som såkalt "payment-in-kind", altså ved å legges til hovedstolen i stedet for å betales kontant.

Ville ha fusjon

Den finansielle situasjonen til IB Invest har ifølge nyhetsbyrået forverret seg ytterligere i april i år, da selskapet ba obligasjonseierne om gjeldssanering og en ny omstrukturering av vilkårene. Dette ble ikke innvilget. I stedet fremmet obligasjonseierne krav om at IB Invest skulle fusjoneres med det Batljan-kontrollerte selskapet Health Runner AB innen utgangen av 2024.

Ettersom dette vilkåret ikke ble oppfylt, ble det 9. mai innledet en skriftlig prosess for å erklære obligasjonen forfalt. IB Invest har protestert mot denne fremgangsmåten og vist til at selskapene har ulike skatteår, men fikk ikke gjennomslag.

I en pressemelding opplyser IB Invest, ifølge Placera, at det var tilstrekkelig flertall blant obligasjonseierne for å si opp obligasjonen med umiddelbar virkning, og at selskapets eget forslag ble nedstemt.

Dermed kan Ilija Batljan risikere å umiddelbart måtte skaffe til veie nær én milliard kroner – noe han per nå ikke har tilgjengelig, ifølge nyhetsbyrået.