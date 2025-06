Manglende rentekutt kan få selgerne ned fra gjerdet

Det har lenge vært en utbredt oppfatning at lavere renter er en forutsetning for økt aktivitet i markedet for næringseiendom, men kutt i den norske styringsrenten lar vente på seg. Så sent som i fjor priset markedet inn syv rentekutt det kommende året. Siden den gang har Norges Bank holdt styringsrenten uendret, og markedet forventer nå kun tre kutt. Våre kollegaer i makroteamet til DNB Carnegie forventer at rentekuttene stopper der.

Utviklingen i rentekurvene er altså neppe det eiendomsinvestorene hadde håpet på, men kan den likevel bidra til økt transaksjonsaktivitet?

Renteoppgang ga bråbrems

Det er ingen tvil om at rentenivået påvirker aktiviteten i eiendomsmarkedet. I 2021 var styringsrenten i Norge på null prosent store deler av året, noe som bidro til rekordomsetning av næringseiendom med god margin. Da rentene steg brått i 2022, stoppet næringseiendomstransaksjonene opp utover året, og i 2023 var totalomsetningen den laveste på ti år.

Fjoråret var langt unna toppårene, men endte med en markant innhenting. Totalomsetningen steg med 50 prosent fra bunnåret, mens antall transaksjoner økte med drøyt 20 prosent. Så langt i år tyder omsetningen på at 2025 kan gå mot et transaksjonsvolum på omtrent samme nivå som i fjor. Der fjoråret var preget av flere store aktørers milliardinvesteringer, ser vi nå færre giganttransaksjoner – men flere transaksjoner totalt.

Investorene forventer ikke yieldnedgang

DNB Næringsmegling gjennomfører jevnlig investorundersøkelser blant de største aktørene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. På spørsmål om hvordan yieldnivået – forenklet sagt et avkastningskrav i form av leieinntekter delt på eiendomsverdi – for de beste eiendommene vil utvikle seg, svarte de aller fleste at de forventer en flat utvikling det kommende året. Utenfor Oslo tror flere på en svak økning enn på fall, til tross for at Norges Bank har signalisert to rentekutt i løpet av året.