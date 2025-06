– Vi gjorde et uttrekk på Proff for å kartlegge markedet. Da kom det opp 16.000 selskaper som falt inn under kategoriene rehabilitering og byggfornyelse. Da vi satte minimumsomsetningen til 25 millioner, var det 2.000 selskaper igjen. Nå har vi en shortliste på et par hundre, sier Markus Nilsen.

Han er ansvarlig for oppkjøp i Vokstr, som jobber innen nettopp rehabilitering og byggfornyelse. Selskapet ble etablert i 2022 og hadde i fjor en omsetning på 2,1 milliarder kroner og et resultat før skatt på 117 millioner.

Og målsettingen er høy.

GIKK BREDT UT: Markus Nilsen, ansvarlig for oppkjøp i Vokstr. Foto: Sigmund Sagberg Andersen

– Det uttalte målet er å komme opp i 5 milliarder kroner i løpet av 2027, men lønnsomhet er viktigere enn topplinjevekst, sier konsernsjef Markus Stellander.

Hittil i år har de gjort tre oppkjøp, og onsdag ettermiddag ble blekket satt på kontrakten som sikret dem Aktiv Bygg, et Oslo-selskap med 536 millioner kroner i omsetning i fjor – omtrent det samme som året før – med et resultat før skatt på snaue 34 millioner. Prisingen av dette, vil ikke Vokstr ut med.

Med det har Vokstr over 2,6 milliarder kroner i inntekter og 530 ansatte, mange av disse er håndverkere.

Ikke turnaround

– Vi har foredlet shortlisten vår over flere år, og har møtt rundt 100 selskaper og er godt kjent med markedet, sier Nilsen.

Og de er klare på hva de ikke vil ha.

– Vi ser ikke etter turnaround-caser. Vi ønsker heller ikke å kjøpe selskaper som gjennomfører generasjonsskifter og skal ha inn nye ledere. Vi vil ikke ha den risikoen, sier Nilsen, og fortsetter: