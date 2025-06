Hardt prøvet Arctic-bygg er solgt

I 2020 kjøpte Arctic Securities på vegne av 189 kunder eiendommen Grensesvingen 2–20 på Helsfyr i Oslo for 1,24 milliarder kroner. Eiendommen er på 28.000 kvadratmeter, kloss på t-banestasjonen.

Hentet 462 mill. i egenkapital

Det ble hentet inn 462 millioner kroner i egenkapital og obligasjonsgjeld på 780 millioner.

Gjelden løp ut 15. desember 2023, og etter at rentene hadde skutt i været, gikk eiendomsverdiene ned og finanskostnadene opp.

Resultatet ble at aksjonærene måtte inn med 125 millioner kroner i ny egenkapital, og verdien på eiendommen ble sendt ned til 879 millioner kroner.

– Verdien av eksisterende aksjer i Helsfyr-prosjektet er cirka 73 prosent lavere enn emisjonskursen ved etableringen, sa informasjonssjef i Arctic Securities, Sindre Fjærtoft, til Finansavisen 19. november 2023.

– Emisjonen er fulltegnet og hadde veldig god oppslutning blant de eksisterende aksjonærene i selskapet, sa han.

Vil ikke ut med salgspris

Fjærtoft vil i dag ikke si noe om salgssummen.

– Vi har ikke så mye å kommentere rundt salget, men siden vi overtok eiendommen i 2020, har vi forlenget én av leiekontraktene med Oslo kommune, og har også kommet langt i reguleringsarbeidet for videre utvikling av eiendommen, sier han.

OPPGIR IKKE SLAGSPRIS: Kommunikasjonssjef Sindre Fjærtoft i Arctic Securities, Foto: Arctic Securities

I emisjonsprospektet i 2023 skrev Arctic at det er et utbyggingspotensial på mellom 12.000 og 15.500 kvadratmeter på eiendommen.

Den nye eieren av eiendommen er Storebrand Eiendomsfond, og heller ikke fondssjef Andreas Henriksen Lerø ønsker å kommentere prisen de betaler.

– Partene er enige om ikke å offentliggjøre den, sier han.

Tre blytunge investeringer

Helsfyr-eiendommen er én av fire Arctic-eiendommer som har fått mye medieomtale etter at treårige obligasjonslån løp ut samtidig, i midten av 2023, og gjorde livet surt for aksjonærene.

Equinor-eiendommen på Fornebu, som ble kjøpt for 3,9 milliarder kroner, endte med å bli overtatt av John Fredriksens heleide Norwegian Property for 1 krone pluss gjelden på 2,6 milliarder kroner.

Han tok også kontorbygget Telegrafen i Oslo sentrum. Her fikk aksjonærene 100 millioner kroner for aksjene da han kjøpte det i oktober 2023. Gjelden var på snaue 1,6 milliarder. Aksjonærene gikk inn med 726 millioner tre år tidligere.

Det siste er Storebrands hovedkvarter på Lysaker, på grensen mellom Oslo og Bærum.

Eiendommen på 55.000 kvadratmeter ble kjøpt for 2,2 milliarder i 2017, men også her sendte stigende renter og ikke minst usikkerhet om Storebrand ville bli værende i bygget eller flytte verdiene ned. Storebrand kjøpte det for rundt 1,7 milliarder kroner. Da hadde investorene vært gjennom flere runder med nødemisjoner, utløpt obligasjonslån og flertallet av aksjonærene tapte alt. Det ble skutt inn 537 millioner i egenkapital, og da alt var gjort opp, lå det 88 millioner igjen. Disse tok en snever gruppe med preferanseaksjonærer, resten fikk ingenting.