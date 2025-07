Hotelleiendom fremstår attraktivt

Mens kraftig fallende renter resulterte i sterk verdivekst for de fleste eiendomssegmenter, oppveide høy usikkerhet og omsetningsbortfall renteeffekten, og eiendomsverdiene for hotell falt med 10–20 prosent i store deler av pandemiårene. Da rentene etter hvert begynte å stige, kunne hotelleiendom allerede tilby høyere avkastning og hadde dermed en større buffer sammenlignet med andre segmenter.

Samtidig kunne hotell og reiseliv vise til en mye sterkere og raskere gjeninnhenting enn det man først så for seg i starten av pandemien. Både i Norge og globalt har hotellsektoren hatt en solid oppgang siden 2020. Dette har også vært tilfellet etter tidligere sjokk som har begrenset internasjonalt reiseliv, som 9/11 og finanskrisen, og etterspørselen etter hotellovernattinger har vist seg å være robust. Samtidig som etterspørselen er tilbake, har høyere finans- og byggekostnader ført til begrenset tilførsel av nye hotellrom i de fleste markeder – noe som trolig vil fortsette på kort sikt. Dette styrker muligheten for videre verdiskaping hos hotellene.

Norge og Norden leder an

Tross dagens uroligheter ser utsiktene for reiseliv fortsatt gode ut – spesielt for Norge og resten av Norden. De siste årene har endringer i reisemønstre gjort at Nord-Europa tar markedsandeler fra mer tradisjonelle reisemål. Gunstig valuta, flotte naturopplevelser, kjøligere klima og følelsen av trygghet gjør Norden til et særlig attraktivt reisemål – i dag, men også fremover. Ser man på hotellovernattinger etter hjemland, ser man en tydelig økning i internasjonale sommerturister til Norge de siste årene.

Dette har bidratt til at investorinteressen har tatt seg opp etter å ha vært rekordlav i pandemiårene, noe man har begynt å registrere i transaksjonsmarkedet. Globalt økte transaksjonsvolumet med beskjedne syv prosent i 2024 sammenlignet med 2023. Det er imidlertid store forskjeller mellom regionene. Europa hadde en særlig sterk utvikling i 2024, med en oppgang i volumene på 64 prosent – der Storbritannia utmerker seg med en økning på hele 215 prosent sammenlignet med 2023, godt hjulpet av flere store porteføljetransaksjoner.

Flere vil investere

JLL venter at den positive utviklingen vil fortsette, og estimerer en videre økning på mellom 15 og 20 prosent i 2025 globalt. Dette baserer seg blant annet på sterk appetitt for hotelleiendom, noe som fremkommer i deres årlige hotellsentimentundersøkelse, der rekordhøye 80 prosent av de spurte svarer at de ønsker å opprettholde eller øke sine hotellinvesteringer det kommende året. Videre viser undersøkelsen at 78 prosent av investorene forventer å investere i hotell i urbane markeder og større byer med solide utsikter. Dette har vi også registrert i det norske markedet, og vi venter at interessen for hoteller i de større norske byene vil holde seg god fremover. I tillegg utmerker hoteller på attraktive turistdestinasjoner seg, basert på nye reisetrender, og vi venter også god interesse for hoteller på slike destinasjoner fremover.

Attraktiv prising, solide underliggende drivkrefter og fortsatt positive utsikter har bidratt til økt etterspørsel etter hotelleiendom den siste tiden, både i Norge og globalt. Dette er en utvikling vi forventer vil fortsette også fremover.