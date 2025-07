Amancio Ortega (89) har kjøpt et hotell i Paris i Frankrike for 97 millioner euro, melder Bloomberg. Det tilsvarer 1,15 milliarder kroner.

Kjøpet ble utført via den spanske klesmogulens investeringsselskap, Pontegadea Inversiones, som bekrefter handelen. Selger av hotellet er selskapet Derby Hotels.

Det skal ifølge spanske medier dreie seg om Hotel Banke, et hotell med fem stjerner med beliggenhet nær operahuset Palais Garnier og et av Paris' mest luksuriøse shoppingstrøk.

Bygget har tidligere huset Banque Suisse et Françaises hovedkontor, før det ble gjort om til et luksushotell i 2009.

Nå er hotellet imidlertid stengt, opplyser Derby Hotels på sine nettsider.

Les også Europas superrike tar innpå Mange av USAs rikeste har fått formuen barbert. I Europa peker derimot pilene svakt oppover. Men amerikanske og europeiske formuer er som natt og dag.

Storshopping

Hotellkjøpet blir Ortegas andre eiendomskjøp i den franske hovedstaden på et års tid. I fjor hostet han opp rundt 200 millioner euro for et næringsbygg i Paris.

Tidligere i år brukte han rundt 165 millioner euro på et leilighetsbygg i Fort Lauderdale i Florida.

Og i mai kjøpte han et 27.000 kvadratmeter stort bygg i Avinguda Diagonal, en av de lengste og viktigste gatene i Barcelona, for 250 millioner euro.

Dette var 89-åringens første store eiendomshandel i hjemlandet på mange år.

Uvanlig hotellkjøp

I mellomtiden har han brukt store summer på eiendomsinvesteringer i andre land, inkludert USA og Canada.

Finansavisen har tidligere omtalt en milliardinvestering i Nederland , kjøpet av en luksusleilighet i Chicago til 2,2 milliarder , en milliardhandel like ved travle Oxford Circus i London samt kjøpet av logistikkeiendom for flere milliarder i USA , og dessuten hvordan Ortega investerer milliardutbytter i rekordtempo for å slippe formuesskatt.

Les også Torstein Hagen har klatret forbi 1.800 milliardærer på kort tid Torstein Hagens cruiseformue beregnes nå til 118 milliarder kroner, etter en dobling på børs siden noteringen av Viking Holdings i mai.

I tillegg til eiendom har klesmilliardæren plassert deler av formuen i fornybar energi og infrastruktur.

Å investere i hoteller er imidlertid ikke noe Ortega gjør ofte, ifølge Bloomberg.

Titalls milliarder på vei

Det er også via investeringsselskapet Pontegadea at Ortega eier sine 59 prosent av aksjene i den spanske klesgiganten Inditex, som omfatter kjeder som Zara og Massimo Dutti.

Ortega grunnla Zara tilbake i 1975 og Inditex i 1985.

Bloomberg har tidligere regnet ut at Ortega kan vente seg utbytter på 3,1 milliarder euro fra Inditex-konsernet i år. Det betyr nærmere 37 milliarder kroner.

Les også Bader i utbytter: Dette gjør han med pengene nå 89-åringen håver inn milliarder i utbytter hvert eneste år. Etter flere store kjøp verden rundt gjør han nå sin første deal på lenge i hjemlandet.

Høyt på rikinglister

Ortega rangeres nå som den 17. rikeste personen i verden i Bloombergs milliardæroversikt, med en formue estimert til 103 milliarder dollar, eller rundt 1.040 milliarder kroner.

Det gjør ham til rikest i Spania og nest rikest i Europa.

Magasinet Forbes mener han er verdens tolvte rikeste, god for 118,9 milliarder dollar.

Inditex har på sin side en markedsverdi på rundt 135 milliarder euro. Aksjen er ned rundt 13–14 prosent hittil i år.