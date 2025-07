Lynraske skattegrep: Får utbetalt 37 milliarder – dette gjør han med pengene

Han har allerede blåst mer enn 5 milliarder kroner på et femstjerners hotell i Paris , et leilighetsbygg i Florida og en større eiendom i Barcelona bare de seneste tre månedene. Nå er Amancio Ortega (89), én av verdens aller rikeste personer, i ferd med å kjøpe et kontorbygg i Miami for 275 millioner dollar, melder Bloomberg.

Det tilsvarer rundt 2,8 milliarder kroner.

Kjøpene gjøres via Ortegas private investeringsselskap, Pontegadea Inversiones, og vil hjelpe ham med å unngå formuesskatt, skriver nyhetsbyrået.

Får utbetalt 37 milliarder

Samtidig med at han pøser ut milliarder av euro for å utvide det som er blitt Europas største næringseiendomsimperium kontrollert av en individuell investor, fosser det i år inn større utbytter enn noen gang fra den spanske klesgiganten Inditex, som han selv etablerte og nå kontrollerer med en 59 prosents eierandel.

Ifølge Bloomberg er det estimert at han vil motta 3,1 milliarder euro i utbytte fra Inditex i år, tilsvarende nærmere 37 milliarder kroner. Rundt halvparten av dette ble utbetalt i mai.

Utbetalingene bør brukes opp raskt for at Ortega skal unngå spansk formuesskatt, skriver nyhetsbyrået.

Inditex omfatter kleskjeder som Zara og Massimo Dutti og har i dag en markedsverdi på over 130 milliarder euro.

– Valget er enkelt

– For Pontegadea er valget enkelt: Reinvestér hver eneste euro av det Zara-utbyttet eller se på at åttesifrede kontantbeløp forsvinner hvert år, sier Marc Debois, grunnlegger av FO-Next, et rådgivningsfirma for såkalte family offices, til Bloomberg.

– Dette er forpliktelsesstyring, ikke troféjakt, tilføyer han.

Ved utgangen av 2024 hadde Pontegadea verdier for 34,3 milliarder euro netto, en økning på 10,6 prosent fra samme tid ett år tidligere. I tillegg til eiendom kan Pontegadea investere i energiinfrastruktur eller posisjoner på minst 5 prosent i børsnoterte selskaper for å gå klar av den spanske formuesskatten.

Amancio Ortega rangeres nå som den 17. rikeste personen i verden i Bloombergs milliardæroversikt , med en formue estimert til 104 milliarder dollar, eller rundt 1.060 milliarder kroner. Magasinet Forbes mener han er verdens 13. rikeste, god for 114,8 milliarder dollar.