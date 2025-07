Risikerer 450 prosent økning i fellesutgifter

Etter flere tiår som en av de siste rimelige boligene på Manhattan, står Carnegie House nå i fare for å knele. I hjertet av glitrende Billionaires’ Row kan en husleieøkning på 450 prosent gjøre 320 familier hjemløse, og etterlate dem tomhendte, melder WSJ.

Coop-bygget, der beboerne eier leilighetene men ikke grunnen, er offer for en kontraktsfelle mange ikke forsto rekkevidden av. Når jorda under deg plutselig koster 24 millioner dollar i året, er det ikke rom for feil.

Richard Hirsch og kona Jill betalte rundt 400.000 dollar for leiligheten sin på 1990-tallet. Nå kan månedsutgiftene deres skyte i været til 13.000 dollar. – Det føles som en dødsdom, sier Hirsch, som også er styreleder i bygget.

Årsaken er at grunneierne har bestemt at leien for tomten bygget står på skal økes fra 4,36 millioner til rundt 24 millioner dollar i året. Carnegie House er nemlig bygget på leid grunn, en modell som i sin tid skulle gjøre det mulig for vanlige folk å kjøpe bolig på Manhattan. I dag brukes den samme ordningen som en økonomisk felle, der grunneierne kan hente ut maksimalt med verdi fra stadig mer attraktiv bygrunn.

Den nye grunneieren, en investorgruppe med koblinger til Rubin Schron og David Werner, nekter for at de planlegger å rive bygget, men beboerne tror noe annet.

Kampen står nå i retten og i delstatsforsamlingen, der nye lover forsøker å begrense slike ekstreme økninger. Men i kulissene lurer milliardene. Og Carnegie House, bygget som overlevde utviklingsboomen, kan bli det neste offeret i Manhattans eiendomskrig.