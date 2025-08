Multimilliardær: Nytt raid for å unngå skatt

Den spanske multimilliardæren Amancio Ortega (89) ligger ikke på latsiden. De seneste månedene har han lagt store summer på bordet for å sikre seg ulike eiendommer i ulike deler av verden. Og nå har han begynt å investere i havner, ifølge Bloomberg.

Gjennom familiens investeringsselskap Pontegadea Inversiones har han inngått en avtale med Brookfield Asset Management om å kjøpe en eierandel på 49 prosent i britiske PD Ports for en ukjent sum.

Kjøpet er Ortegas første havneinvestering gjennom familieselskapet.

Fra før består Pontegadeas infrastrukturportefølje av eierandeler i blant annet det spanske kraftselskapet Red Eléctrica og det spanske telekomselskapet Telxius Telecom.

PD Ports er et havne-, shipping- og logistikkselskap som eier og drifter flere havner rundt om i Storbritannia. Selskapet har mer enn 1.400 ansatte på tvers av 11 anlegg på De britiske øyer, mens hovedkontoret ligger i den nordøstengelske byen Middlesbrough.

NY STOREIER: Her fra PD Ports’ anlegg ved elven Tees, like øst for Middlesbrough i England. Foto: Ian Forsyth/Bloomberg

Slik unngår han skatt

Tidligere i år har Ortega betalt 250 millioner euro for et næringsbygg i Barcelona, 165 millioner euro for et leilighetsbygg i Fort Lauderdale i Florida, 97 millioner euro for et luksushotell i Paris og 70 millioner euro for et kontorbygg i Dublin.

I forrige uke ble det meldt at den spanske 89-åringen var i ferd med å kjøpe et kontorbygg i Miami for 275 millioner dollar.

Summert betyr det investeringer for mer enn 9,7 milliarder kroner – før havnekjøpet.

Les også Hvor ble det av Steve Jobs' formue? Enken etter Steve Jobs vil ikke at formuen skal ruinere barna. Den yngste datteren må nøye seg med et bryllup til 70 millioner kroner.

Hvert år må Ortega og Pontegadea raskt reinvestere de enorme utbyttene som mottas fra Inditex, klesgiganten som ble etablert av Ortega selv og som består av kleskjeder som Zara og Massimo Dutti. Dette for å unngå at deler av utbetalingene går med til formuesskatt, skriver Bloomberg.

Kolossale utbytter

Ortega og Pontegadea eier 59 prosent av aksjene i Inditex.

I år estimeres det at Ortega mottar mer enn 3 milliarder euro i utbytter fra Inditex. Det betyr mer enn 35 milliarder kroner etter dagens valutakurs.

«For Pontegadea er valget enkelt: Reinvestér hver eneste euro av det Zara-utbyttet eller se på at åttesifrede kontantbeløp forsvinner hvert år,» sa Marc Debois, grunnlegger av FO-Next, et rådgivningsfirma for såkalte family offices, til Bloomberg i forbindelse med Miami-investeringen.

Les også Vær obs på arveavgift i utlandet Dersom arveoppgjøret omfatter bolig i for eksempel Spania eller Frankrike, kan norske arvinger tape store verdier, påpeker advokat Johannes Andersen.

Tidligere har Ortega plassert Zara-euroene i nederlandsk logistikk , amerikansk logistikk , en luksusleilighet i Chicago og et næringsbygg ved Oxford Circus i London.

God for over 1.000 milliarder

De enorme årlige utbyttene har gjort Pontegadea til et av verdens største og mest aktive family offices, ifølge nyhetsbyrået.

Selv er Ortega god for 107 milliarder dollar nå, som plasserer ham som verdens 16. rikeste på Bloombergs milliardærrangering. Det tilsvarer 1.087 milliarder kroner.

Pontegadea hadde verdier for 34,3 milliarder euro netto ved utgangen av 2024, en økning på 10,6 prosent fra året før.