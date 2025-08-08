Selger 10 mål til Stordalen og Røkke

Filmparkens styreleder Tone Bjørnov bekrefter salget overfor E24 og understreker at avtalen er viktig for å sikre driften fremover.

Petter Stordalen er aksjonær i Veslefrikk via Strawberry, mens Kjell Inge Røkke er inne gjennom Aker Property Group.

– Jeg kan bekrefte at generalforsamlingen i dag ga tilslutning til salg av 40 prosent av eiendommen til Aspelin og Veslefrikk. Vi sikrer drift og et godt tilbud i lang tid fremover, sier styreleder Bjørnov til E24.

– Det er ingen hemmelighet at Filmparken sliter med manglende ressurser til vedlikehold av utdatert bygningsmasse. Våre eiere kan ikke hjelpe oss med kapital, noe banken krever for å låne oss penger, fortsetter Bjørnov.

Les også Stordalen tapte millioner på børsen i fjor Petter Stordalens investeringsselskap Strawberry Capital tapte 37,6 millioner kroner i fjor etter svake børsposisjoner.

800 millioner i utbytte: Røkke skuffet inn mange milliarder etter storsalg Kjell Inge Røkkes The Resource Group fikk et totalresultat på 10 milliarder etter salg av Aker Carbon Capture og flere andre selskaper.

230 mill?

Ifølge Aspelin Ramm Eiendoms Ida Aall Gram er planen å utvikle deler av tomten til boliger, men formalia gjenstår.

– Vi har budaksept på en del av tomten til Filmparken som er tenkt utviklet til boliger. Det gjenstår samtidig en del formalia før en eventuell transaksjon gjennomføres, sier Gram.

Bjørnov opplyser at endelig pris avhenger av regulering.

– Salg av deler av tomten ble løsningen for å sikre videre drift og oppgradering av Filmparken, sier Bjørnov.

Budstikka har omtalt en sum på 230 mill. kroner.