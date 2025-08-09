En av verdens største bankkonsern, HSBC, skulle innen 2027 flytte sitt hovedkontor fra Canada Square i Canary Wharf i London til et nytt kontor ved St. Paul-katedralen i City.

Banken har hatt tilhold på adressen siden 2002, da det 45 etasjer høye bygget som huser 8.000 ansatte ble ferdigstilt.

Det nye hovedkontoret er omtrent halve størrelsen av bygget HSBC har hatt i årevis.

Rammet av hjemmekontor

Etter pandemien merket bankledelsen at mange forble på hjemmekontor, og man tenkte at det ikke var behov for like mye kontorplass som før.

Det ville gi en innsparing i form av lavere husleie og lavere utslipp av klimagasser, og i det nye kontorbygget ville man innføre et system med kontorplasser som flere delte.

Men de ansatte protesterte, spesielt når de fikk beskjed om at man skulle kutte ned på bruk av hjemmekontor fra oktober i år. Nå har toppledelsen innsett at den tok feil og har snudd.

Det gleder ikke bare bankens ansatte, men også butikker og serveringssteder i Canary Wharf, som har fryktet omsetningssvikt når flere tusen ansatte flytter på seg.

Leier enda et bygg

Fredag inngikk HSBC en 15 år lang leieavtale med utleier av et annet kontorbygg i Canary Wharf. Det er på 19.500 kvadratmeter.

Avgjørelsen om å flytte hovedkontor ble drevet frem av HSBCs forrige toppsjef, men han sluttet i september i fjor og en ny overtok.

Konsernsjef Georges Elhedery har innsett at planene som var lagt var for dratiske, blant annet risikerte banken å ha for få kontorplasser i det nye hovedkvarteret.

Planene om å flytte nær St. Paul i 2027 blir ikke skrinlagt, men de nye lokalene man leier i Canary Wharf skal sørge for at det ikke blir for trangt på det nye hovedkontoret.

HSCB har røtter tilbake til 1865 og har i dag rundt 40 millioner bankkunder rundt om i verden.