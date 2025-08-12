Sterkt år for hotelleiereSøskentrioen Rivelsrud gjorde et storkjøp i fjor, og kunne klokke inn over 115 millioner i overskudd.NæringseiendomPublisert 12. aug.+ merGODT ÅR: Jan Erik Rivelsrud eier sammen med sine to søstre 98,5 prosent av Rica Eiendom. Foto: Iván KvermeLukkGODT ÅR: Jan Erik Rivelsrud eier sammen med sine to søstre 98,5 prosent av Rica Eiendom. Foto: Iván KvermeVis artiklerKaare Martin GranerudSend epostRedaksjonssjef EiendomTips megSend epostKopier lenkenDel på FacebookDel på TwitterDel på LinkedinDel