Sterkt år for hotelleiere

Søskentrioen Rivelsrud gjorde et storkjøp i fjor, og kunne klokke inn over 115 millioner i overskudd.

Publisert 12. aug.
GODT ÅR: Jan Erik Rivelsrud eier sammen med sine to søstre 98,5 prosent av Rica Eiendom. Foto: Iván Kverme
