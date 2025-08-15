Tviholder på aksjene: – Vi gir ikke bort penger
– Vi beholder aksjene. Vi kan ikke gi bort pengene, og det er ganske mye penger det er snakk om, sier investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss.
Publisert 15. aug. | Oppdatert 15. aug.
ENESTE IKKE-BØRSNOTERTE INVESTERING: – Problemet vårt er at fondet må sette verdier på investeringene hver dag. Da er de ansvarlige for å sette kurser lite glade for å sitte på aksjer uten børsnotering, sier Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea. Foto: Iván Kverme