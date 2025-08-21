– Vi går inn i andre halvår med et sterkt momentum og en styrket balanse, og er klare til å gripe muligheter som kommer, sier konsernsjef Helge Krogsbøl i en børsmelding.

Selskapet skriver opp eiendomsmassen med 3,8 milliarder til 329,7 milliarder.

– Til tross for geopolitisk uro og motvind for internasjonal handel, viser forretningsmodellen stødighet, og vår drift har gitt både økte inntekter og rekordhøye driftsmarginer, sier han videre.

– Rentebildet har stabilisert seg, og etter at pengepolitikken har endret seg fra restriktiv til nøytral, oppleves eiendom igjen som en attraktiv, defensiv aktivaklasse med utsikter til verdiøkninger, skriver han videre.

Har solgt 3.000 boliger

Selskapet har i perioden solgt 507 boliger til en verdi av 2,27 milliarder svenske kroner. Dette er en kraftig oppgang fra kvartalet før, da 363 boliger gikk for 1,66 milliarder. Bakgrunnen er at selskapet ønsker å redusere gjelden og økte kredittratingen ved nedsalgene.

Det er samlet solgt drøyt 3.000 boliger for 13,7 milliarder, og salgsverdiene har ligget 26,9 prosent over bokførte verdier. Salgsgevinsten er på 7,9 milliarder.

Ambisjonen er å ha solgt for 20 milliarder i løpet av 2025.

Selskapet har en rentebærende gjeld på 186 milliarder svenske kroner, og gjeldsgraden var ved utgangen av andre kvartal på 51,7 prosent, ned 1 prosentpoeng siden utgangen av første kvartal.

Heimstaden Bostad (Mill. SEK) 2.kv./25 2.kv./24 Driftsinntekter 2.928 2.815 Driftsresultat 6.913 4.016 Resultat før skatt 3.158 3.135 Resultat etter skatt 2.151 2.076



Sverige størst

Selskapet eier over 159.000 boliger med en markedsverdi på 329,7 milliarder svenske kroner.

Sverige er det største markedet med eiendom for 91 milliarder, fulgt av Tyskland med 81 milliarder og Danmark med 70 milliarder.

Deretter følger Nederland og Tsjekkia med 29 mlliarder og Norge med 15.